Fantasy F1 MotorBox 2022: i video consigli del GP Miami

La Formula 1 torna in pista sul circuito di Miami per il quinto round di quest'appassionante stagione 2022. Le prime prove libere ci hanno dato alcune indicazioni, pur nell'incertezza di una pista che continua a evolversi giro dopo giro, e dei problemi e incidenti che hanno impedito ad alcuni protagonisti - su tutti, Max Verstappen e Carlos Sainz - di acquisire confidenza tra i muretti della difficile pista che si snoda attorno all'Hard Rock Stadium dei Miami Dolphins. Nonostante tutto, è però il momento di fare le nostre scelte di formazione: chi schierare al Fantasy F1? Meglio puntare su Ferrari o su Red Bull? C'è da fidarsi della crescita mostrata dalla Mercedes?

IL FANTA F1 Insomma, come ogni fine settimana iridato si avvicina il momento in cui scegliere i cinque piloti e la scuderia da schierare al fantasy game ufficiale della Formula 1 (per partecipare alla lega di MotorBox non vi resta che cliccare qui, il codice d'ingresso è 1d3ccff156). E come ogni fine settimana iridato, noi proviamo a guidarvi nella giungla di crediti, quotazioni e possibili trappole in diretta Instagram sulla pagina @MotorBoxSport con gli amici di WikiFanta. Di seguito il link per rivivere la nostra chiacchierata live con i consigli in vista del GP Miami F1 2022

MOTORBOX E WIKIFANTA: LA DIRETTA INSTAGRAM CON I CONSIGLI PER IL FANTASY F1

Pubblicato da Salvo Sardina, 07/05/2022