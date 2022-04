Un giro virtuale sul circuito del GP Miami, tra spiagge, piscine e... uno yacht club - Video

La febbre di Formula 1 cresce esponenzialmente. Anche grazie alla bellissima lotta tra Charles Leclerc e Max Verstappen, dopo un weekend di “riposo” gli appassionati contano i giorni che ci separano al GP d’Australia, terza tappa del Mondiale in cui si riaccenderà la sfida tra Ferrari e Red Bull. Una febbre che cresce anche e soprattutto negli Stati Uniti: dopo l’annuncio del GP di Las Vegas a partire dalla prossima stagione, intanto la proprietà americana del circus fa il conto alla rovescia per l’esordio in calendario del GP di Miami, che si terrà nel weekend del prossimo 8 maggio, due settimane dopo la prima tappa europea a Imola.

F1 GP Miami 2022: la mappa del circuito

VEDI ANCHE

IL TOUR VIRTUALE Nell’attesa, gli organizzatori del GP hanno intanto pubblicato un interessante video che ci permette di fare un giro 3D tra le strutture che stanno sorgendo attorno all’Hard Rock Stadium, l’arena che ospita la squadra di NFL dei Miami Dolphins, nella zona di Miami Gardens. Un tour virtuale che ci permette di percepire come l’esperienza del fortunato – e facoltoso, visto che i biglietti vanno dai 550 ai 1800 euro – pubblico presente sarà piuttosto diversa rispetto a quella dei “normali” appuntamenti del Mondiale F1…

F1, un rendering 3D della pista del GP Miami F1 2022

LE STRUTTURE DEL CIRCUITO Spicca infatti la presenza di numerose strutture inedite, dalle spiagge alle piscine, passando per i lussuosi box dove gli ospiti potranno assistere alla gara coccolati dai comfort o dal palcoscenico all’interno dell’Hard Rock Stadium dove si terranno svariati spettacoli live. Non mancherà neppure uno yacht club, che permetterà di ormeggiare le barche a bordo pista per uno sguardo ancora più esclusivo alle monoposto, in pieno stile Monte Carlo (o Abu Dhabi).

F1 GP MIAMI 2022, IL TOUR VIRTUALE TRA LE STRUTTURE DEL CIRCUITO

Pubblicato da Salvo Sardina, 05/04/2022