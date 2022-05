Wolff: "La rimonta sarà dolce"

PRIME RISPOSTE Nella giornata di prove libere del GP Miami, la Mercedes è apparsa in grande crescita, chiudendo addirittura la seconda sessione con il miglior tempo fatto segnare da George Russell. Il team campione del mondo in carica tra i costruttori ha portato in Florida degli aggiornamenti che stanno dando le risposte desiderate e in grado anche di limitare il forte porpoising di cui soffriva la W13. In attesa di conferme nelle due giornate che contano di più, David Coulthard ha raccontato un retroscena che spiega la mentalità della squadra e in particolare del suo leader, Toto Wolff.

F1 GP Miami 2022: George Russell (Mercedes AMG F1)

LE PALLE DI TOTO Intervistato da GPFans, lo scozzese è tornato sulla frase pronunciata da Wolff via radio a Lewis Hamilton al termine del distrastroso GP Emilia Romagna: ''Ammiro il fatto che abbia detto che la squadra è davvero in una brutta situazione. Quando ha chiesto scusa a Lewis per l'auto che il team gli aveva fornito, è stato un riconoscimento pubblico del tipo 'Sei ancora uno dei più grandi piloti di questo sport, ma non ci stiamo esprimendo al tuo livello al momento'. Ci vogliono le palle e lo ammiro, perché in questo mondo aziendale dove ci si nasconde dietro un generico nulla ti dà un'onestà con la quale sai di poter lavorare e che rispetti''.

L'ATTESA DEL RITORNO È presto per dire se vedremo la Mercedes dare filo da torcere a Ferrari e Red Bull nel prosieguo della stagione, ma Coulthard ha spiegato che Wolff sta già pregustando il momento del ritorno al vertice: ''Ho parlato con Toto in privato e gli ho detto che sembrava non divertirsi, ma accettare la situazione. Mi ha risposto: 'Guarda, abbiamo avuto così tanto successo, questo ci porterà al minimo dei nostri minimi e la rimonta sarà dolce'. Ammiro la sua accettazione della situazione. Sarebbe molto facile dire semplicemente il generico 'Ci stiamo lavorando, sappiamo qual è il problema, non lo condividerò con te, ci vorrà un un determinato periodo di tempo'''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 07/05/2022