Mercedes, Toto Wolff: "Dobbiamo veramente svegliarci"

Il boss della Mercedes ammette che c'è molto da fare per tornare a lottare per la vittoria, ma nega ci siano problemi con Hamilton

VOLARE E CADERE - Toto Wolff ha ammesso che Mercedes non è ad uno o due aggiornamenti dal tornare al gradino più alto del podio in F1. Dopo aver vinto ogni singolo campionato costruttori dal 2014 a 2021, il gigante tedesco è inciampato malamente nel nuovo regolamento, con Ferrari e Red Bull che ne hanno tratto vantaggio dominando la primissima parte del 2022. Per Mercedes è un reset fondamentale, ma il team boss Toto Wolff insiste dicendo che non avrà effetto sul suo impegno e concentrazione sulla F1. “No!” ha detto ad un giornale austriaco. “Non puoi vincere dieci anni di fila senza cadere di faccia alcune volte. Ora stiamo cercando di recuperare, e la cosa ci dà l’occasione di ristrutturare il team”.

2022 DA BUTTARE? - Secondo un'indiscrezione, Mercedes ha capito che l’errore con il design della W13 è così sostanziale che la macchina deve essere cancellata. “Non c’è nulla (di vero) in questo”, ha chiarito l’austriaco. “Useremo le stesse vetture nel 2023, ciò significa che avremo bisogno di tutto ciò che stiamo imparando per il prossimo anno. Prima usciamo da tutto questo, meglio è” ha dichiarato Toto Wolff. Il team sta riversando le proprie speranze negli aggiornamenti che porteranno sia questo weekend a Miami, che successivamente a Barcellona, ma Wolff ammette che non sarà abbastanza per tornare alla carica e puntare alle vittorie. “No siamo troppo lontani per quello, purtroppo!”, ha detto Wolff.

NESSUN PROBLEMA CON LEWIS - Il boss del team Mercedes ha anche smentito che la situazione stia facendo del male a Lewis Hamilton e alla sua motivazione, ed eventualmente persino al suo rapporto con il sette volte campione del mondo. I due sono stati visti mentre discutevano animatamente nel box a Imola due settimane fa. “Eravamo entrambi arrabbiati, ma sulla stessa linea d’onda”, ha voluto chiarire Wolff. “Perfino nel dritto la macchina certe volte è inguidabile ed è assolutamente non competitiva. Ma guarda il suo profilo Instagram, ti sembra abbattuto? Ed è un bene che non siamo solo a tre o quattro decimi di distanza perché ora dobbiamo veramente svegliarci”, ha concluso Toto Wolff, il quale ammette che la strada per tornare a vincere è ancora in salita, ma Mercedes non molla e farà il massimo per arrivare a lottare con Ferrari e Mercedes.

Pubblicato da Alex Ramazzotti, 06/05/2022