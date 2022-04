Formula 1 GP Miami 2022, Gli orari TV su Sky, Tv8 e NOW

È la settimana dell'inedito GP di Miami di Formula 1: gli orari per seguire in TV la gara su Sky, TV8 e NOW, le previsioni meteo e i risultati

GP MIAMI IN TV Dopo anni di annunci e programmazionie, passata anche una pandemia, finalmente la Formula 1 approda a Miami, sul circuito stradale costruito nei pressi dell'Hard Rock Stadium della città della Florida. A due passi dalle spiagge di Miami Beach e dalle paludi delle Everglades, i bolidi della Formula 1 sfrecceranno per la prima volta, con un nuovo capitolo del confronto tra i piloti Red Bull, Max Verstappen e Sergio Perez - reduci dalla doppietta di Imola, e quelli Ferrari, Charles Leclerc e Carlos Sainz, in testa a entrambe le classifiche ma con diversi errori da farsi perdonare alle spalle. Riuscirà qualcun altro a inserirsi nella lotta a due tra questi team? Pensiamo alla Mercedes con un Lewis Hamilton in cerca di riscatto e con un George Russell fin qui molto costante, o magari all'inserimento a sorpresa di un pilota Alpine, McLaren, AlphaTauri, Alfa Romeo, Haas o Aston Martin?

Gli appassionati delle quattro ruote potranno seguire l'evento in diretta su Sky Sport F1 HD e in streaming su NOW, dalle prove libere alla gara, e per chi non è abbonato a Sky, né dispone del relativo servizio di streaming, c'è la possibilità di seguire i nostri accurati LIVE su Motorbox, che vi accompagneranno minuto per minuto da prima dello spegnimento dei semafori fino a dopo la bandiera a scacchi. Infine, c'è la possibilità di vedere l'evento in chiaro in differita su TV8 al canale 8 del digitale terrestre.

Lo skyline della città di Miami, Florida | Foto: Wikipedia

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 6 maggio

Prove libere 1: 20.30 – 21.30 (Live MotorBox dalle ore 20.15)

Prove libere 2: 23.30 – 0.30 (Live MotorBox dalle ore 23.15)

Sabato 7 maggio

Prove libere 3: 19.00 – 20.00 (Live MotorBox dalle ore 18.45)

Qualifiche: 22.00 (Live MotorBox dalle ore 21.45)

VEDI ANCHE

Domenica 8 maggio

Gara: 21.30 (Live MotorBox dalle ore 21.15)

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN CHIARO? GLI ORARI TV SU TV8

Sabato 7 maggio

Qualifiche: da definire

Domenica 8 maggio

Gara: da definire

TUTTO SUL GP DI MIAMI 2022

F1, un rendering 3D della pista del GP Miami F1 2022

Il circuito stradale di Miami è stato progettato dall'architetto tedesco Hermann Tilke nella zona circostante l'Hard Rock Stadium, sede di ben sei edizioni del Super Bowl di Football Americano. A una scorsa rapida, il layout della pista potrebbe ricordare vagamente quello di Interlagos, in Brasile, ma con caratteristiche e dimensioni ben diverse. Lungo 5,412 km, sarà percorso domenica per 57 giri dai piloti della Formula 1, per un totale di 308,326 km. Sono 19 le curve da affrontare, con un lungo rettilineo tra curva 16 e 17 e uno più ondulato ma comunque da affrontare in piena, tra curva 8 e 11. Si supereranno facilmente i 320 km/h mentre il tempo sul giro previsto al simulatore è attorno al minuto e 35 secondi, sempre che i bolidi di nuova generazione non ci sorprendano ancora una volta. Cliccando qui potete fare un bel giro virtuale della nuova pista di Miami!

Nel più tradizionale scenario della Florida, previsto gran caldo e umidità per il weekend del primo Gran Premio di Miami di Formula 1, ma per quanto riguarda il sole o la pioggia, ci sarà bisogno di attendere ancora qualche giorno per avere previsioni più attendibili. Di seguito i dettagli da weather.com*

Venerdì 6 maggio: temperature: max 29°, min 24°; parzialmente nuvoloso, precipitazioni 20%, umidità 72%, vento 16km/h.

Sabato 7 maggio: temperature: max 25°, min 30°; precipitazioni sparse, precipitazioni 30%, umidità 75%, vento 17km/h.

Domenica 8 maggio: temperature: max 24°, min 30°; parzialmente nuvoloso, precipitazioni 30%, umidità 74%, vento 19km/h.

*I dati saranno aggiornati con maggiore precisione nei giorni antecedenti l'evento.

Pubblicato da Simone Valtieri, 29/04/2022