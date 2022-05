Leclerc al top nonostante la sbavatura: "Ho sbagliato in curva 1, ma poi ho spinto a tutta"

Può un giro non perfetto, “macchiato” da una sbavatura nel primo settore, regalarti una pole position? Da oggi, almeno per Charles Leclerc, la risposta non può che essere affermativa. Il monegasco della Ferrari è anzi quasi incredulo per il suo miglior tempo nelle qualifiche del GP Miami F1 2022, che credeva gli potesse sfuggire proprio a causa di un’imperfetta esecuzione delle primissime curve del circuito di Miami nel suo tentativo decisivo in Q3.

F1 GP Miami 2022: Charles Leclerc (Scuderia Ferrari) festeggia la pole position

L’ERRORE NEL PRIMO SETTORE “Non ho avuto sempre tutto sotto controllo anzi – ha spiegato Leclerc al termine delle qualifiche ai microfoni Sky – nell’ultimo giro in qualifica ho sbagliato in curva 1, 2 e 3. In realtà, non sono riuscito a farla bene una volta in tutta la sessione, non avevo feeling e ho fatto fatica. Nell’ultimo tentativo, poi, ho perso tanto rispetto al mio giro precedente ma anche rispetto a Carlos e agli altri, ma dopo quell’errore ho spinto al massimo ed è andata bene. Sono davvero felice per la pole ma devo lavorare un po’ per capire quelle tre curve, anche se con l’assetto da gara sarà diverso”.

F1 GP Miami 2022: Charles Leclerc (Scuderia Ferrari)

SPERANZE ROSSE Il monegasco si è poi ovviamente proiettato sulle speranze in vista della gara, immaginando un ipotetico scenario favorevole alla Ferrari: “Bello vedere Carlos in prima fila, speriamo di poter mantenere le prime due posizioni fino alla fine, sarà certamente importante fare una buona partenza e rimanere davanti al via. Sarebbe molto incoraggiante per il prosieguo della gara. Anche il passo gara è buono, pur se abbiamo fatto pochi giri con alto carico di benzina. Non abbiamo i riferimenti di Verstappen, ma nelle prove libere 2 c’era in pista Perez e i nostri tempi erano incoraggianti. Certo, non possiamo scartare Max dalla lotta, in gara sarà ancora più vicino e poi sui rettilinei la Red Bull continua ad andare fortissimo…”.

