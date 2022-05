GP Miami: le prime immagini del circuito americano

Tutto pronto in Florida per la prima edizione del GP Miami: diamo uno sguardo a come si presenta il circuito

NOVITA' E BIZZARRIE Si avvicina il momento del debutto per il Miami International Autodrome, sede del nuovo GP Miami in programma questo fine settimana. Un tracciato lungo 5,4 km che si sviluppa attorno all'Hard Rock Stadium - casa dei Miami Dolphins che militano nella NFL - e che si snoda attraverso 19 curve, ma per il quale si attendono veloce di punta superiori anche ai 320 km/h. I lavori di costruzione sono iniziati nell'aprile del 2021, l'ultimo strato di asfalto è stato fissato a febbraio, mentre le ultime attrazioni a bordo pista sono state completate nei giorni scorsi. Tra queste, il discusso porto turistico artificiale all'interno delle curve 7 e 8 che vedete nella foto copertina. Qui, diversi yatch sono stati parcheggiati nonostante non sia presente l'acqua, sostituita da una superficie dura dipinta per assomigliare all'oceano. Non si tratta dell'unico punto bizzarro: le curve 11, 12 e 13 si sviluppano attorno a una spiaggia artificiale.

ALLA CONQUISTA DELL'AMERICA Nella galleria fotografica di questo articolo potete vedere le prime immagini scattate sul circuito di Miami, la prima delle due gare che si svolgeranno negli Stati Uniti quest'anno. Una F1 sempre più a stelle e strisce, tanto che l'anno prossimo si aggiungerà un terzo appunamento negli USA, il GP Las Vegas.

Pubblicato da Luca Manacorda, 04/05/2022