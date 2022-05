F1 GP Miami 2022, Diretta LIVE Prove Libere 3

LIVE MIAMI F1 L'attesa è finalmente finita: il conto alla rovescia per l'evento più desiderato dagli organizzatori del Mondiale di Formula 1 è terminato. Su il sipario e via al primo fine settimana della storia del circus sul nuovo circuito cittadino di Miami, disegnato attorno all'Hard Rock Stadium casa dei Miami Dolphins della NFL. Una pista sconosciuta per tutti e dalle mille incognite, su cui si scrive il quinto capitolo di una stagione F1 2022 caratterizzata dalla lotta al vertice tra la Ferrari di Charles Leclerc e la Red Bull di Max Verstappen. Chi avrà la meglio? Ci saranno sorprese, con l'inserimento dei due ''vice'' Carlos Sainz e Sergio Perez, o magari con la risalita della Mercedes di un Lewis Hamilton che vuole rispondere ai detrattori dopo il pessimo weekend di Imola? Scopritelo insieme a noi di MotorBox, seguendo e commentando live minuto per minuto tutte le sessioni del weekend del Gran Premio di Miami 2022.

Prove libere 3 GP di Miami 2022 live dalle 18.45 di sabato 7 maggio. Seguile con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.