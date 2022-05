Vettel solidarizza con Hamilton, ma Ralf Schumacher li critica "Comportamenti infantili"

Il tedesco non ha gradito il comportamento dei due iridati, che dovrebbero fare da esempio per i piloti più giovani

VETTEL SUPPORTA HAMILTON - Continua la settimana della ribellione contro la FIA e le sue decisioni, a suo dire per il bene dei piloti e per la sicurezza di essi, che alcuni piloti non condividono. A seguito delle sue proteste infatti, Hamilton ha ricevuto supporto dall’ex campione del mondo Sebastian Vettel, il quale crede che la decisione della FIA miri specificatamente all’inglese. Vettel stesso ha inoltre condiviso una sua protesta, indossando le mutande sopra alla tuta in risposta al divieto di poter scegliere qualsiasi indumento intimo da parte dei piloti. La FIA infatti ha imposto ai piloti di indossare solamente indumenti ignifughi, in modo da resistere al fuoco nel caso di un incidente in cui si potrebbe creare un incendio.

F1 2022, GP Miami: Lewis Hamilton in conferenza stampa

LIBERTÀ - Affrontando le nuove preoccupazioni della FIA riguardo l'abbigliamento intimo, il tedesco ha detto: “Davvero, è quella la cosa più emozionante di cui possiamo parlare? Ovviamente, se la macchina prende fuoco, sarebbe spiacevole. Ma d’altro canto, fino ad un certo punto, è libertà personale, e siamo abbastanza vecchi da poter fare le nostre scelte sia fuori dalla vettura che dentro”, ha detto il pilota Aston Martin, usando la libertà di scelta come difesa e giustificazione alla protesta fatta venerdì.

COMPORTAMENTO INFANTILE - Le proteste di Vettel e Hamilton tuttavia sono state criticate dall’ex pilota Ralf Schumacher, che le ha descritte come “infantili” e ha accusato i due di prendere in giro la FIA. Ralf ha detto a Sky Sport Germania: “Dovrebbero essere impegnati nella sicurezza. Specialmente dopo l’incidente di Romain Grosjean (Bahrain 2020), i piloti dovrebbero saperlo meglio. La FIA ha assolutamente ragione, i ragazzi giovani in Formula 4 e 3 dovrebbero vedere che i piloti di F1 si attengono alle regole. Quando le persone con più esperienza come Vettel e Hamilton deridono la FIA, penso sia infantile”, ha detto Schumacher, non andandoci leggero con i comportamenti dei due piloti.

08/05/2022