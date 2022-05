GP di Miami, ecco (anche in video) la Alpine A110 al neon

Un tripudio di colori accesi, neon, grafiche e stili anni Ottanta per quello che si preannuncia fin da ora come il Gran Premio più “glam” della stagione 2022 del Campionato del Mondo di Formula 1, quello che si terrà domenica prossima a Miami.

A110 South Beach Colorway per il GP di F1 di Miami: la versione Bleu Azur

ESCLUSIVA... Per la gioia degli appassionati delle corse di F1, ma anche per i nostalgici di Miami Vice, il brand sportivo di Renault ha presentato un pack esclusivo per la sua Alpine A110, chiamato South Beach Colorway, disponibile nei colori Bleu Azur e Rose Bruyère. Alle due varianti cromatiche della carrozzeria si affiancano gli originali cerchi in lega da 18” bianchi con design Sérac. Esclusivo anche l’abitacolo, con i tappetini South Beach ricamati nei colori delle livree, mentre sedili e console centrale sono rifiniti con cuciture grigie. Sul montante posteriore c’è una piccola bandiera blu e rosa, elemento ripreso anche nei pannelli porta.

A110 South Beach Colorway per il GP di F1 di Miami: gli interni rosa

... MA NON È L’UNICA Le colorazioni della A110 South Beach Colorway rientrano tra quelle disponibili all’interno del programma di personalizzazione dell’Atelier Alpine, che offre oltre venti tinte per la carrozzeria, moltissime finiture per i cerchi in lega e una vasta gamma di colori per le pinze dei freni.

A110 South Beach Colorway: la bandiera sulla carrozzeria

QUANDO ARRIVA Il pack specifico per il GP di Miami è disponibile solo per la sportiva A110, e sarà incluso nel catalogo Alpine a partire dall’estate 2022, quando apriranno anche gli ordini in concessionaria. Se però non ce la fate ad aspettare, sappiate che è possibile prenotare la A110 con questo pacchetto già da oggi utilizzando la App Alpine.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 03/05/2022