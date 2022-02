L'Alpine presenta la nuova A522

Quando ormai i primi giorni di test a Barcellona sono alle porte, anche l'Alpine toglie i veli alla sua monoposto 2022 di F1. Si chiamerà A522 e a guidarla saranno i confermati Fernando Alonso ed Esteban Ocon. Il team francese è molto ambizioso e nel corso dell'inverno ha ingaggiato dall'Aston Martin Otmar Szafnauer che ricoprirà il ruolo di team principal. Grande attesa anche per scoprire come sarà la livrea dopo l'accordo raggiunto con lo sponsor BWT, proveniente sempre dal team di Silverstone e ''responsabile'' della livrea rosa sfoggiata in passato dalla Force India/Racing Point. L'appuntamento con la presentazione è alle 18:30 ora italiana, potrete seguire la diretta video qui sotto.

VEDI ANCHE

Alpine A552 F1 2022, , la video presentazione in diretta streaming

Pubblicato da Luca Manacorda, 21/02/2022