Pirelli F1 2022: ecco le gomme scelte per i GP Imola, Miami, Spagna e Monte Carlo

Dopo le prime tre tappe della stagione, Pirelli si proietta verso il prosieguo di questo appassionante Mondiale 2022, che vede la Ferrari guidare entrambe le classifiche Piloti e Costruttori. E se, nel prossimo fine settimana, il circus si prenderà un turno di riposo, si scaldano già i motori in vista dei prossimi round iridati, con il fornitore di pneumatici che ha ufficializzato le gomme scelte per i GP di Emilia-Romagna, Miami, Spagna e Monte Carlo (qui il calendario completo della stagione F1 2022).

F1 2022: gomme Pirelli Soft

C1 IN SPAGNA, C5 A MONACO A Imola, Pirelli porterà le tre mescole “mediane”, con C2, C3 e C4 rispettivamente nel ruolo di Hard, Medium e Soft. Una scelta analoga a quella effettuata per Miami, con la casa della P Lunga che non si prende rischi non conoscendo l’asfalto cittadino del circuito disegnato attorno all’Hard Rock Stadium di Miami Gardens. Per la Spagna, vista la storica severità sulle gomme del layout di Barcellona, tornano le C1, i pneumatici più duri della gamma, insieme a C2 e C3, che saranno colorate di giallo e rosso. Scelta praticamente obbligata, infine, per l’asfalto poco abrasivo e molto scivoloso di Monte Carlo, che vedrà per la prima volta in stagione comparire tutte e tre le mescole più soffici, con la C5 ovviamente nel ruolo di gomma Soft. Di seguito la tabella di riepilogo delle scelte Pirelli.

Pirelli, le gomme scelte per i GP F1 2022

Gran Premio Circuito Hard Medium Soft GP Bahrain Sakhir C1 C2 C3 GP Arabia Saudita Jeddah C2 C3 C4 GP Australia Melbourne C2 C3 C5 GP Emilia-Romagna Imola C2 C3 C4 GP Miami Miami C2 C3 C4 GP Spagna Barcellona C1 C2 C3 GP Monaco Monte Carlo C3 C4 C5

Pubblicato da Salvo Sardina, 13/04/2022