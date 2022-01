1872-2022: Pirelli, 150 anni a tutto gas. In onda il nuovo spot

Industria, cultura, costume, tecnologia. Passione. Quella di Pirelli è un'epopea che abbraccia ogni singolo aspetto della società. Una favola iniziata nell'Ottocento e che a un secolo e mezzo esatto di distanza esprime lo stesso entusiasmo degli esordi, la stessa ricerca della perfezione. Al via, con un evento ad hoc al Piccolo Teatro di Milano, alla presenza di ospiti illustri tra cui il Vice Presidente Esecutivo e Ceo Pirelli Marco Tronchetti Provera e Alberto Pirelli, testimone del legame fra la famiglia e l’azienda, le celebrazioni per i 150 anni della leggendaria Casa di pneumatici che dell'Italia che produce è un simbolo, e che il proprio sapere lo distribuisce in giro per il mondo. Il nuovo spot televisivo (che puoi vedere qui a partire dalle ore 20 di venerdì 28 gennaio), ma non solo. Quante altre iniziative? Non si sa nemmeno da dove partire. Con un po' di storia?

Pirelli, 150 anni a tutta velocità

Un percorso, quello di Pirelli, che prende il via il 28 gennaio 1872 da Giovanni Battista Pirelli, che a soli 23 anni scommette su qualcosa di assolutamente nuovo: la gomma. All’inizio l’azienda produce isolanti per telegrafi e cavi che connettono i punti più lontani di un’Italia appena nata. Cresce rapidamente in tutto il mondo e realizza oggetti d’uso quotidiano (dalle cuffie ai giocattoli, fino agli impermeabili) e coperture per carri e bici in risposta alle prime forme della nuova mobilità. Fin dalla nascita concentrata sull’innovazione, la società punta su prodotti che diventano simboli anche dello sviluppo del Paese. Così come uno dei simboli di Milano diventa il Pirellone, il moderno grattacielo che negli anni ’60 ospita l’azienda, prima del trasferimento del suo Headquarters in Bicocca, oggi un vero e proprio campus aziendale.

Anni '60, l'iconico Pirellone

GIOIE E DOLORI Anche per Pirelli, però, non mancano gli ostacoli: le mancate fusioni, negli anni ’90, con Dunlop e Continental e il progetto di integrare reti e contenuti nelle telecomunicazioni, perseguito all’inizio degli anni Duemila con Telecom Italia e naufragato per ingerenze esterne. Crisi sempre superate ripartendo dal core business che porta l’azienda a focalizzarsi sui pneumatici.

Pirelli Cinturato All Season

PIRELLI WORLD Internazionale, Pirelli, lo è da sempre. Nata a Milano, si è trasformata rapidamente in una multinazionale, al punto da essere considerata inglese nel Regno Unito, brasiliana in Brasile, americana negli Stati Uniti. Attraverso le sue fabbriche, Pirelli ha messo le radici in tanti Paesi, oggi 12 nel mondo. In totale, 18 fabbriche ultramoderne che trovano il loro paradigma in quella di Settimo Torinese, progettata e realizzata dall’architetto Renzo Piano.

Robot alla fabbrica Pirelli di Settimo Torinese

COSTUME & SOCIETÀ Pneumatici, ma non solo. Lungo il suo percorso, Pirelli non ha mai smesso di dialogare con artisti e intellettuali per mantenere uno sguardo sulla società, sulle sue evoluzioni e sulla trasformazione dei costumi. Lo ha fatto e lo fa attraverso linguaggi e strumenti innovativi: la Rivista Pirelli, il Calendario, Pirelli HangarBicocca, le pubblicazioni e le mostre della Fondazione Pirelli, i prodotti di Pirelli Design, il magazine World, i volumi dei suoi bilanci integrati con i contributi di artisti e scrittori.

Annual report 2017: ''Data meet passions'', Emiliano Ponzi

La passione che fa battere il cuore dei Pirelliani erano e restano i motori: oggi Pirelli è presente in oltre 350 competizioni motorsport. Memorabile resta la Pechino-Parigi del 1907, quando il principe Scipione Borghese, a bordo di una Itala gommata Pirelli, affrontò 17.000 chilometri vincendo con 20 giorni di anticipo sul secondo equipaggio. Le competizioni come autentico laboratorio a cielo aperto: nel GT, nei rally, nella superbike, in Formula 1. Ma sport, per Pirelli, non è solo motori: anche calcio, ciclismo, sport invernali e vela, con Luna Rossa.

Pirelli uguale Formula 1. E viceversa

Una nuova campagna pubblicitaria trasmessa dal 28 gennaio in prima serata sulle principali emittenti televisive e lanciata su stampa, digital e social media celebra i 150 anni di Pirelli e reinterpreta in chiave attuale lo storico payoff “Power is nothing without control” invitando a riflettere, con un racconto visionario e metaforico, su due concetti complementari e contrapposti. Grazie alla tecnologia e ai social le persone hanno tantissimo potere, ma in un attimo questo può sfuggire di mano trasformandosi in caos. Più che mai occorre essere consapevoli che la potenza ha bisogno di controllo, nella vita e non solo in strada. Lo spot è stato girato a Barcellona, con la regia dei Manson - team di registi messicani formato da Gerardo del Hierro, Pau López e Tomás Peña -, la produzione di Utopia e la direzione creativa di M&C Saatchi.

Nuovo spot Pirelli, la locandina

WEB SPECIAL Per un racconto digitale dei 150 anni è stato realizzato anche un innovativo sito web (www.pirelli.com/150anni) che permette di “viaggiare” all’interno del mondo Pirelli.

NUMISMATICA Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Poligrafico e Zecca dello Stato hanno presentato la nuova Collezione Numismatica, che vedrà nella Serie “Eccellenze Italiane” del suo catalogo anche un trittico di monete celebrative in oro e argento dedicate al Gruppo Pirelli. Con data 28 gennaio 2022 è stato inoltre emesso un francobollo, sempre dedicato a Pirelli, appartenente alla serie tematica “le Eccellenze del sistema produttivo ed economico”.

Per i 150 anni Pirelli, nuove monete celebrative

MAGAZINE Al 150° compleanno è dedicata, inoltre, un’edizione speciale di “World”, il magazine aziendale che dal 1994 raccoglie l’eredità della Rivista Pirelli pubblicata dal 1948 al 1972. Il numero propone 26 parole, una per ogni lettera dell’alfabeto, scelte per il loro significato, la loro forza e la loro capacità di raccontare Pirelli.

GRAPHIC NOVEL Per ripercorrere la sua storia, Pirelli ha inoltre aggiornato la sua graphic novel, una sorta di ''company profile 4.0'' creato con stili e tecniche diverse, che vanno dalle illustrazioni al motion graphic design. Il video, in una versione ridotta a circa nove minuti, ripercorre la storia di Pirelli dal 1872, anno della fondazione, a oggi, toccandone le tappe più significative. Cliccal Play sulla foto di cover per vedere l'anteprima.

150 anni Pirelli: il logo ufficiale

LOGO Immancabile, infine, il logo per i 150 anni. Svelato lo scorso novembre in occasione del lancio del Calendario Pirelli 2022 di Bryan Adams, il nuovo logo è stato protagonista nei giorni scorsi al Rally di Montecarlo, dove ha decorato la livrea della vettura che ha compiuto il giro inaugurale del circuito, sulle piste e sui pettorali della Coppa del mondo di sci a Cortina e a San Siro nella partita Inter-Venezia. E nell’arco dell’anno comparirà sempre in tutte le sponsorizzazioni Pirelli. Fino al prossimo grande traguardo.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 28/01/2022