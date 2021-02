UNO PER QUATTRO A ogni stagione, il suo pneumatico. Anzi no, uno pneumatico che valga tutte le stagioni, dall'inverno all'estate, dalla primavera all'autunno. Pirelli Cinturato All Season SF2 il nuovo prodotto che consente di essere sempre in regola con le normative, ma soprattutto di guidare in sicurezza in ogni condizione climatica. Il segreto è nella sua tecnologia: a cominciare dal cosiddetto “battistrada adattivo”. Ma andiamo con ordine.

PAROLA DI NICO ROSBERG Espressione più recente di una famiglia - Pirelli Cinturato - ultrasettantennale, Cinturato All Season SF2 è disponibile in 65 misure - fra i 15 e i 20 pollici - e si presta a calzare ogni tipologia di auto, dalle citycar ai SUV. Sulla spalla, i simboli M+S accompagnati dalla marcatura 3PMSF (Three-Peak-Mountain with Snowflake: il simbolo di un fiocco di neve inserito in una montagna stilizzata a tre cime) certificano le ottime performance anche nelle condizioni invernali, misurate dai test richiesti dalla normativa europea svolti sia dall’Ente certificatore TÜV SÜD, che ha assegnato a questo pneumatico il Performance Mark, sia da Dekra, agenzia i cui rilevamenti mostrano minori spazi di frenata su asciutto e miglior guidabilità su neve rispetto ai principali pneumatici concorrenti, a cui si aggiungono le ottime performance di frenata su fondo bagnato e neve. Rispetto al precedente Cinturato All Season Plus, la frenata su asciutto, su bagnato e su fondo innevato si riduce rispettivamente di 3,5 metri, 2 metri e 1 metro. E delle sue ottime proprietà, pure un Campione del Mondo di Formula 1 si professa convinto al 100%. Guarda il video con Nico Rosberg.

EDUCATO Maggiore sicurezza, ma non solo. Nei confronti di Cinturato All Season Plus, aumenta la resa chilometrica del 50%, diminuisce la resistenza al rotolamento (a tutto beneficio di consumi ed emissioni), aumenta inotre il grado di silenziosità, che ora è il più elevato del segmento.

DUE FACCE Le prestazioni in frenata nelle diverse condizioni di guida e in diverse condizioni climatiche sono permesse dalla mescola e dal disegno del battistrada, che si adattano per muoversi in sicurezza grazie a due picchi di temperatura di esercizio tipici dell’estate e dell’inverno. Durante la marcia in condizioni invernali e di bassa temperatura, le lamelle del battistrada restano aperte per favorire una miglior frenata su neve, mentre in caso di frenata su asciutto o bagnato si chiudono, aumentando la rigidità dei tasselli, per generare una maggior aderenza sul manto stradale. Questo comportamento adattivo è dovuto alla tecnologia 3D delle lamelle del battistrada che, grazie alla capacità di chiudersi e compattarsi di fatto fuori dal contesto innevato, trasformano un battistrada invernale in uno estivo, permettendo un controllo migliore del veicolo in tutte le condizioni di asciutto e bagnato. Inoltre, la progettazione degli incavi laterali a sezione progressiva, unita all’incavo centrale continuo, garantiscono un’efficiente espulsione dell’acqua quando piove, migliorando la sicurezza e la performance in acquaplano.

IL PICCOLO CHIMICO Anche la mescola battistrada del pneumatico presenta una doppia anima, morbida e adattabile per le condizioni di freddo e bagnato, rigida e stabile per le condizioni di asciutto. Questo meccanismo è permesso dagli innovativi componenti della mescola stessa, tra cui materiali polimerici bifasici legati chimicamente alle particelle di silice, soluzione che garantisce anche bassa resistenza al rotolamento, per un minor consumo di carburante (o una maggior durata delle batterie, in caso di auto elettrica).

OPTIONAL Cinturato All Season SF2 è disponibile - in alcune misure - anche con l’innovativa tecnologia Seal Inside, che consente di proseguire la marcia senza perdite d’aria anche in caso di forature fino a 4 mm. Il mastice sigillante presente all’interno del pneumatico forma una guaina che avvolge il corpo estraneo dal momento in cui penetra, impedendo così la fuoriuscita di aria e la conseguente perdita di pressione. Per i veicoli elettrici e ibridi plug-in è inoltre disponibile la marchiatura Elect: si tratta di un pacchetto di tecnologie che presenta mescola, struttura e disegno del battistrada che garantiscono una bassa rolling resistance per massimizzare l’autonomia dell’auto, una riduzione del rumore di rotolamento delle gomme, a vantaggio della quiete all’interno dell’abitacolo, e un grip immediato per far fronte agli importanti valori di potenza e coppia ai bassi giri tipici delle auto elettriche.

GARANZIA Per ridurre ulteriormente al guidatore qualsiasi preoccupazione, il nuovo pneumatico quattro stagioni di Pirelli è proposto al pubblico con inclusa la ''garanzia salva pneumatico'': in caso di danni accidentali e irreparabili nel primo anno, si ha la possibilità di sostituire un pneumatico per treno acquistato lasciando a carico del guidatore solo le spese di manodopera e del contributo ambientale (PFU).