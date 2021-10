Entrerà in calendario F1 a partire dalla prossima stagione, ma l’attesa è già alle stelle al punto che i tifosi sul web lamentano come i biglietti siano andati sold-out ancora prima dell’effettiva messa in vendita. Dopo le 400.000 presenze nel weekend di Austin, l’aspettativa cresce per l’appuntamento di Miami, il quinto del Mondiale 2022. Negli Stati Uniti, insomma, la febbre per la Formula 1 ha raggiunto e superato i picchi storici e gli appassionati a Stelle e Strisce fremono per il debutto della massima serie, il prossimo 8 maggio, tra le strade della città simbolo della Florida.

F1, un rendering 3D della pista del GP Miami F1 2022

IL CIRCUITO Presentato il layout del circuito, i grossi punti interrogativi sono relativi però alla possibilità di sorpassi e spettacolo nell’ennesima pista cittadina, che si snoderà attorno all’Hard Rock Stadium (dove giocano i Dolphins) a Miami Beach. A sgombrare il terreno dai dubbi ci hanno provato direttamente gli organizzatori del GP di Miami, che hanno pubblicato su YouTube un giro virtuale tra le pieghe del tracciato ancora in fase di realizzazione, tra l’altro effettuato con una monoposto di nuova generazione che vedremo in pista dal 2022. Il tracciato sembra presentare varie occasioni di sorpasso: ai settori con curve in successione da percorrere in pieno che ricordano Abu Dhabi e Baku, non mancano violente frenate e tornantini lenti in perfetto stile dell’archistar della Formula 1, Hermann Tilke. Da notare anche un settore lento e tortuoso, che richiama la zona dello stadio di Città del Messico.

UN GIRO DI PISTA VIRTUALE SUL CIRCUITO DEL GP MIAMI

Pubblicato da Salvo Sardina, 31/10/2021