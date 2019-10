Autore:

Antonio Albertini

TENTATIVO BIS Miami ci riprova. Dopo il fallimento del piano iniziale, che prevedeva un accordo decennale per ospitare un gran premio nella zona attorno alla American Airlines Arena a partire da quest'anno, un nuovo progetto è stato definito. Il consorzio dietro a questa operazione è guidato da Stephen Ross, proprietario dei Miami Dolphins e coinvolge l'Hard Rock Stadium, casa della squadra della NFL e da quest'anno anche sede del torneo ATP di tennis.

FATELO ACCADERE Martedì il vicepresidente e CEO dei Miami Dolphins e dell'Hard Rock Stadium, Tom Garfinkel, ha twittato alcune immagino del circuito che si svilupperebbe attorno allo stadio e che ospiterà il prossimo Super Bowl della NFL. Garfinkel ha inoltre scritto: "La F1 non è mai stata nella Florida del Sud. Immaginate che le persone arrivino in questa regione da tutto il mondo a maggio. Molteplici zone di sorpasso, club e servizi di livello mondiale. Barcellona, Monaco... Miami... fatelo accadere".

The world’s greatest racing @f1 has never been to S. Florida. Imagine people coming to this region from around the World in May. Multiple passing zones and world-class clubs and amenities. Barcelona, Monaco... Miami... make it happen. pic.twitter.com/OxxUP4NFUN — Tom Garfinkel (@TomGarfinkel) October 15, 2019

OBBIETTIVO 2021 Gli americani di Liberty Media, proprietari della F1, hanno sempre spinto per l'inserimento di un secondo gran premio negli Stati Uniti e a Miami in particolare e quindi vedono di buon occhio questo nuovo progetto. Il calendario della prossima stagione è ormai stato finalizzato, con ben 22 gran premi, e quindi per l'eventuale sbarco in Florida non avverrà prima del 2021, con due anni di ritardo rispetto ai programmi iniziali. Il mese indicato al momento è quello di maggio, quando solitamente si apre la stagione europea dei gran premi.

ENTUSIASMO LIBERTY Questa mattina un comunicato congiunto è stato emesso da Liberty Media e Tom Garfingel: "Siamo entusiasti di annunciare che F1 e Hard Rock Stadium hanno raggiunto un accordo di massima per ospitare il primo GP di Miami all'Hard Rock Stadium. Con un impatto stimato di oltre 400 milioni di dollari e 35.000 pernottamenti, il GP di Miami di F1 sarà una valanga economica per il sud della Florida ogni anno. [...] Non vediamo l'ora di portare per la prima volta il più grande spettacolo di corse del pianeta in una delle regioni più iconiche e glamour del mondo".