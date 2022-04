Non solo Imola: annunciata l’edizione 2022 del gioco ufficiale di Formula 1

Il 2022 è l’anno della rivoluzione della Formula 1, con le novità sulle monoposto, sui regolamenti e sui tracciati, che hanno stravolto le corse così come le abbiamo viste fino all’anno scorso, e hanno regalato una vitalità ancora maggiore alla competizione regina del motorsport. E mentre ci prepariamo a seguire il Gran Premio di Imola di domenica, Codemasters ed Electronic Arts annunciano F1 2022, la nuova edizione del videogame ufficiale della Formula 1.

WELCOME TO MIAMI Monoposto e aerodinamica stravolte, nuovi propulsori ibridi, le gare Sprint... Tutto si può dire della F1 moderna, tranne che non abbia avuto il coraggio di re-inventarsi: le novità introdotte in pista saranno presenti anche nel gioco, compreso il nuovo Gran Premio di Miami, che si correrà il prossimo 8 maggio. Nel videogame potremo rivivere la stagione attualmente in corso con i team e i piloti ufficiali e le modifiche apportate i tracciati. Tornerà anche la carriera, sviluppata lungo un decennio di gare, nonché la possibilità di affrontare i campionati in due, e il multiplayer per le sfide online.

VITA DA PILOTA Nel gioco debutta F1 Life, un hub personalizzabile che permetterà ai giocatori di assaporare il mondo glamour che ruota attorno alle gare vere e proprie, nel quale sfoggiare la propria collezione di supercar, abbigliamento e accessori guadagnati in game. La nuova intelligenza artificiale degli avversari promette di adattarsi allo stile e alle abilità di guida del giocatore, rendendo ancor più accessibili - ma non meno impegnative - le gare.

QUANDO ESCE F1 2022 arriverà il prossimo 1 luglio 2022 su tutte le piattaforme ludiche possibili e immaginabili: PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e PlayStation 5. È possibile prenotare il gioco già da oggi, collegandosi alla pagina ufficiale sul sito ea.com. L’edizione speciale Champions Edition include tre giorni di accesso anticipato e un pacchetto di contenuti ispirato a Miami.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 21/04/2022