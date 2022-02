MotoGP22, il videogame per rivivere le sfide tra Stoner e Valentino. Il trailer

Torna anche per quest’anno il videogame ufficiale della MotoGP, sviluppato dallo studio milanese Milestone insieme a Dorna Sports. Se pensate a un “more of the same” con le moto e le livree aggiornate, però, sappiate di essere completamente fuori strada (o meglio, fuori pista): le novità di questo nuovo capitolo sono davvero tante.

A.D. 2009 La prima riguarda l’introduzione di una modalità di gioco nuova di zecca, chiamata (NINE) Season 2009, per rivivere quella che - a detta di tutti gli appassionati di corse in moto - è stata una delle stagioni più incredibili della storia della MotoGP. All’interno del gioco si potrà vedere un documentario raccontato da Mark Neale (regista dei migliori documentari sulla MotoGP), con quasi un’ora di footage e filmati originali. Più di tutto, però, si potranno rivivere alcuni dei momenti più intensi di quel campionato, con le sfide più accese tra Valentino Rossi, Pedrosa, Stoner e Lorenzo.

MotoGP22: un'immagine del nuovo videogame ufficiale del campionato MotoGP

UN GIOCO PER TUTTI L’altra grande novità di MotoGP22 è l’introduzione di modalità di gioco specifiche per tutti coloro che non hanno grande dimestichezza con i videogame di moto, o per chi vuole padroneggiare al meglio le meccaniche di gioco: il tutorial che introduce al gameplay è stato rivisto e migliorato presentando una serie di brevi sessioni di gioco per comprendere al meglio come controllare la moto, e sentirsi sicuri “in sella”. A questo si affianca la MotoGP Academy con sfide specifiche incentrate su elettronica, consumo dei pneumatici, temperatura dei freni e le differenze tra le tre categorie principali di moto. Da ultimo, il sistema di difficoltà adattivo tiene traccia di come il giocatore si comporta durante le gare, se vince troppo facilmente oppure se non riesce a portare a termine le gare, e alla fine di ogni corsa suggerirà di conseguenza di variare il livello di difficoltà del gioco.

MotoGP22: un'immagine del nuovo videogame ufficiale del campionato MotoGP

LE ALTRE NOVITÀ Poi certo ci sono tutte le altre novità, che coinvolgono l’aspetto grafico (con nuove animazioni e personaggi), il realismo dei tracciati e della simulazione della moto (sospensioni, temperature di freni e gomme ecc.). Da ultimo, per chi ama giocare sul divano in compagnia di qualche amico, per la prima volta nella serie MotoGP22 introduce lo split-screen locale per 2 giocatori, oltre al cross-play tra console della stessa famiglia (PS4 contro PS5, Xbox One contro Xbox Series X, per esempio).

MotoGP22: un'immagine del nuovo videogame ufficiale del campionato MotoGP

CAMPIONATO 2022 MotoGP22 permette di affrontare l'intera stagione 2022 con tutti i contenuti ufficiali, che comprendono più di 120 piloti e 20 tracciati. A questi si aggiungono 70 piloti e moto storiche. Torna la carriera manageriale, per creare e gestire il proprio team.

QUANDO ESCE MotoGP22 arriverà negli store fisici e digitali il prossimo 21 aprile, su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC (piattaforma Steam).

Pubblicato da Claudio Todeschini, 27/02/2022