ANCHE SU PS5 Disponibile già da un mesetto per le piattaforme di gioco meno recenti, MXGP 2020 è uscito anche su PlayStation 5, la nuova console next-gen di Sony. Il gioco è sempre sviluppato dalla software house milanese Milestone, la stessa dell'ottimo Ride 4 e MotoGP.

CI SONO TUTTI Basato sulla licenza ufficiale della FIM Motocross World Championship, MXGP 2020 permette di rivivere l’intera stagione attuale, con la possibilità di gareggiare nei panni dei 68 piloti delle categorie MXGP e MX2, e su tutti i 19 circuiti del campionato. Si potrà entrare a far parte di uno dei team ufficiali o fondare il proprio. I più creativi potranno inoltre cimentarsi con l’editor di tracciati per realizzarne di nuovi, sempre più realistici e impegnativi grazie alla funzione Heightmaps, che sfrutta le conformazioni di colline e montagne. Le piste potranno essere condivise online con gli amici e la community.

ESCLUSIVO PS5 Per i possessori del gioco in versione PlayStation 5, inoltre, MXGP 2020 permette di sfruttare al meglio il DualSense Controller di Sony: il feedback aptico e i trigger adattivi (che controllano frenata e accelerazione) modificano la risposta in base alle condizioni del terreno e di gara, a tutto vantaggio del coinvolgimento. Il gioco supporta inoltre la risoluzione 4K e 60 frame al secondo, che si traducono in più dettagli a schermo e più fluidità. Da ultimo, nel gioco online sarà possibile correre in gruppi di quattordici giocatori, contro gli otto delle versioni PS4 e Xbox One.

DOVE COMPRARLO MXGP 2020 per PlayStation 5 è già disponibile, e può essere acquistato dal sito ufficiale al prezzo di 69,99 euro. Il gioco è comunque disponibile a 59,99 euro anche per PlayStation 4, Xbox One e PC (Steam).