IN SELLA! La software house milanese Milestone ha pubblicato oggi MXGP 2020, il nuovo capitolo del gioco ufficiale del FIM Motocross World Championship, disponibile per PlayStation4, Xbox One e PC (su Steam).

CARRIERA IN PIEGA Come potete facilmente immaginare, MXGP 2020 è il gioco che permette di rivivere la stagione attuale del campionato motocross, con tutti e 68 i piloti delle categorie MXGP e MX2 e i diciannove circuiti ufficiali. La carriera permette di cominciare la propria avventura su due ruote come semplice rookie, per poi costruirsi la strada verso il successo e la gloria unendosi a una squadra ufficiale o fondandone una propria. Pilota e moto potranno essere personalizzati e potenziati con oltre diecimila articoli e parti su licenza ufficiali, realizzati da oltre 110 marchi del mondo Motocross.

EDITOR DI PISTE Come nei precedenti capitoli, anche in MXGP 2020 verrà presto reso disponibile il Track Editor per realizzare nuovi tracciati, con quattro diversi tipi di terreno tra cui scegliere - pianura, cava, frutteto e foresta - e caratteristiche inedite che aggiungeranno ancora più realismo e fedeltà ai propri circuiti, che potranno anche essere condivisi online.

FREE ROAMING Per chi vuole godersi qualche momento di - relativa - tranquillità tra una gara e l’altra, in MXGP 2020 torna la modalità Playground, che permette di scorrazzare liberamente in una enorme mappa ispirata ai fiordi norvegesi, insieme ad altri tre amici, con la possibilità di organizzare anche delle gare al volo. E già che parliamo di gioco online, MXGP 2020 offrirà il multiplayer con server dedicati e la modalità Race Director (che verrà aggiunta in seguito) per la creazione e gestione di tornei online.

DOVE COMPRARLO MXGP 2020 è disponibile già da oggi su PlayStation4, Xbox One e PC (tramite piattaforma Steam). Il gioco arriverà su PlayStation 5 il prossimo 14 gennaio, con risoluzione video 4K, tempi di caricamento ridotti, supporto per il controller Dual Sense di PS5, e un maggior numero di piloti nelle gare in multiplayer.