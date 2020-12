STAGIONE 2020 La software house milanese Milestone, già autrice dell’ottimo Ride 4, ha annunciato Monster Energy Supercross - The Official Videogame 4, per affrontare la stagione Monster Energy Supercross 2020 con tutti gli undici stadi e le diciassette piste ufficiali, comprese le varianti di Salt Lake City. Saranno presenti tutti i team e i piloti, nonché i 110 marchi sponsor ufficiali.

NUOVA CARRIERA Debutta una modalità Carriera rinnovata da cima a fondo, che permette ai giocatori di iniziare il loro percorso dai Supercross Futures fino a raggiungere le categorie 250SX e 450SX. Le prestazioni di ogni pilota saranno influenzate dalle sue abilità, da gestire tramite un sistema di assegnazione di punti abilità guadagnati durante le gare e nella partecipazione a eventi speciali, ma anche seguendo gli allenamenti e rispettando il calendario prove.

COMPOUND DA ESPLORARE Prendendo spunto dagli splendidi paesaggi delle isole del Maine, ci si potrà muovere liberamente nel nuovo compound, dove affrontare sfide in solitaria o con altri giocatori, gareggiare contro gli amici sui numerosi tracciati disponibili, e trovare i collezionabili sparsi nell’area di gioco.

TORNA IL TRACK EDITOR Immancabile il ritorno di una delle feature più amate dalla community, ossia l’editor di tracciati, con il quale costruire e condividere nuovi circuiti. L’edizione 2020 offrirà ancora più moduli, mutuati direttamente dalle piste ufficiali 2020. Per chi ama correre online, inoltre, Monster Energy Supercross 4 offrirà i server dedicati e la modalità Race Director per gestire le gare (disponibile dopo l’uscita del gioco).





QUANDO ESCE Monster Energy Supercross - The Official Videogame 4 sarà disponibile a partire dal prossimo 11 marzo su quasi tutte le piattaforme ludiche: PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC (Steam) e Google Stadia. Il sito ufficiale del gioco è all’indirizzo www.supercrossthegame.com.