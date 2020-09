ANCHE SU PS5 La software house milanese Milestone ha annunciato la data di uscita della versione per console di nuova generazione del suo nuovo racing game su due ruote. Segnatevi la data: il 21 gennaio 2021 Ride 4 sarà disponibile negli store fisici e digitali per PlayStation 5 e Xbox Series X. E non è tutto.

NEXT-GEN GRATIS Coloro che da ottobre acquisteranno il gioco in versione PlayStation 4 potranno scaricare gratuitamente la versione PS5 sulla nuova console entro il 30 aprile 2021, e con il gioco tutte le espansioni eventualmente già acquistate. Chi compra il gioco su Xbox One potrà scaricarlo quando vuole, sempre gratuitamente, sulla nuova console Xbox Series X tramite la funzionalità Smart Delivery.

4K Le versioni next-gen di Ride 4 potranno contare su una grafica decisamente migliore, con una risoluzione nativa a 4K e 60 frame al secondo fissi; quest’ultimo aspetto, in particolare, è tra i più cruciali in un gioco di corse, perché contribuisce in maniera importante alla sensazione di velocità in pista. A questo si aggiungono anche migliorie tecniche e grafiche per moto e ambienti, rendendo l’esperienza più fluida e coinvolgente. Sulle nuove console, infine, le gare potranno contare sulla bellezza di 20 moto pronte a darsi battaglia in pista, rispetto alle 12 presenti nelle versioni PS4 e Xbox One.

PARTNERSHIP DI PREGIO Confermata la partnership con Yamaha Motor e Bridgestone: la casa dei tre diapason, in particolare, sarà anche protagonista della confezione in acciaio (steelbook) della versione scatolata di Ride 4 Special Edition, dedicata all’iconica Yamaha R1 2020, e che comprende anche il pass stagionale con i nuovi contenuti aggiuntivi.

YAMAHA “Con Milestone e Ride 4 abbiamo fatto molti passi avanti nei confronti non solo dei nostri fan e dei nostri clienti, ma di tutti gli amanti delle due ruote”, ha dichiarato Paolo Pavesio, Marketing e Motorsport Director di Yamaha Motor Europe. “Per noi come azienda è importante coltivare la passione per le moto, e accogliere tutti quelli il cui cuore accelera insieme al nostro. L’esperienza di gioco online è una porta di ingresso al mondo del motociclismo reale. Alla fine, è solo un modo diverso di esprimere la stessa emozione. Non è un caso che Yamaha sia tra i pionieri del mondo degli eSport”.

BRIDGESTONE “Non vedo l’ora di mettere una copia di Ride 4 nella mia console”, ha dichiarato un entusiastico Nico Thuy, Head of Motorcycle Business di Bridgestone EMIA. “In quest’anno così importante in cui festeggiamo il nostro 65esimo anniversario, abbiamo scelto Milestone - che condivide i nostri valori e la nostra visione dell’innovazione e dell’adrenalina - come partner per portare il gioco al livello successivo. Questa collaborazione ci offre l’opportunità di avvicinarci ancor di più a una community di appassionati, lasciare che provino il nostro enorme portfolio di pneumatici premium, anche quando si fanno un giro nel mondo virtuale di Ride 4 o competono in una gara online”.

PRE-ORDINI APERTI Da oggi sono aperti i pre-order dell’edizione digitale di Ride 4: chi pre-ordina l’edizione standard del gioco (sia su PS4 che Xbox One) riceverà un pacchetto bonus contenente due moto, cinque eventi e un trofeo/achievement extra, mentre il bonus per il pre-order della Special Edition comprende quattro moto, dieci eventi e due trofei/achievement, oltre all’accesso al gioco tre giorni prima del resto del mondo. I pre-order su Steam per la versione PC, invece, garantiscono uno sconto del 10%, due moto, cinque eventi e un achievement extra.

QUANDO ESCE Ride 4 arriverà come già annunciato il prossimo 8 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam, mentre le versioni PlayStation 5 e Xbox Series X saranno disponibili dal 21 gennaio 2021.