DAL GAS... AL JOYPAD Gli smanettoni più incalliti difficilmente si staccano dalla loro moto per tanto tempo, e trovano ogni modo per sfogare la propria passione. Ecco che Ride, la serie di videogiochi di moto prodotti da MIlestone, è diventato un vero e proprio riferimento nel mondo dei motociclisti. A distanza di quasi due anni dal rilascio di Ride 3, e con oltre 1,5 milioni di videogiocatori in tutto il mondo, la casa milanese è pronta a sfornare il quarto capitolo.

YAMAHA In questa edizione ci saranno diversi partner principali. Per quanto riguarda le moto, Yamaha è main partner: non a caso, durante la presentazione stampa delle MT-125 e MT-03 andata in scena lo scorso novembre, la Casa di Iwata ha annunciato questa importante partnership. Il brand dei Tre diapason ha sempre supportato il mondo virtuale delle due ruote: non a caso Yamaha Motor è stata vincitrice del campionato MotoGP eSport con Lorenzo Daretti, in arte Trastevere73. Oltre alla gamma Yamaha, tutte le moto sono state create con scansioni CAD e 3D con modelli che replicano esattamente ogni dettaglio dei modelli di serie. Inoltre, gli amanti del “Dark Side of Japan” e della gamma MT potranno indossare i capi d’abbigliamento della collezione Dark Hero.

BRIDGESTONE Anche un’altra casa giapponese è partner ufficiale di Ride 4. Si tratta di Bridgestone, uno dei principali produttori di pneumatici al mondo, che punta a mettere in mostra i propri in modo innovativo e coinvolgente. Infatti, su Ride 4, ogni giocatore potrà scegliere tra una vasta gamma di pneumatici Bridgestone, a seconda delle condizioni e del tracciato, per garantire il massimo delle performance anche nel mondo virtuale. Nella nuova modalità Endurance World, verranno simulate delle proprie gare di resistenza in cui l’usura della gomma sarà un fattore cruciale per puntare alla vittoria.

INFO E DATA D'ARRIVO In Ride 4 saranno disponibili oltre 250 modelli di moto, prodotti da 22 costruttori, utilizzabili in 34 circuiti reali e virtuali. Altissimo il grado di personalizzazione di ciascun pilota, tra caschi, tute, guanti e stivali. Per questa quarta edizione è stata posta molta attenzione sulla fluidità della guida e, soprattutto, sul clima e sulla luce dinamica. Ride 4 sarà lanciato ufficialmente l’8 ottobre 2020 e sarà disponibile per PC e console per le console Playstation 4 e Xbox One.