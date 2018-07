Autore:

Simone Dellisanti

BOLIDI ROSSI Il leggendario marchio Ducati sarà presente con le sue due ruote nel gioco, racing game, simulatore di guida (insomma, scegliete la categoria che più vi piace) Ride 3, sviluppato dalla casa milanese Milestone. Non è disponibile, ancora, una lista delle moto che potremo guidare in Ride 3 ma già ci stiamo preparando a guidare tutte le più grandi moto Ducati mai realizzate a Borgo Panigale. Vi ricordiamo che la data di uscita di Ride 3 è l'8 novembre 2018, su PS4, Xbox One e PC / Steam.