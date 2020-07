CI SIAMO QUASI Sempre più vicina l'uscita di Ride 4, il videogioco della Milestone che sarà rilasciato ad autunno 2020, ma che è già possibile pre-ordinare. A ricordarci l'appuntamento, ecco un nuovo gameplay trailer.

COSA SI VEDE Nella breve clip si riescono ad individuare una Yamaha R1, una Ducati Panigale V4R e un vecchio Suzuki GSX-R, ma anche una MV Agusta Rivale e una Triumph Speed Triple 955. Solo alcune delle oltre 250 moto di 22 Costruttori, utilizzabili in 34 circuiti tra reali e virtuali.

COSA SAPPIAMO Ride 4, che sarà rilasciato l'8 ottobre 2020, potrà contare su una rinnovata modalità Carriera e soprattutto sulla nuova modalità Endurance, dedicata ai giocatori più esperti, che saranno impegnati in lunghe gare dove sarà fondamentale un'attenta gestione degli pneumatici. Tanta carne al fuoco, insomma, che tra non molto sarà possibile gustare su PS4, Xbox One e PC.