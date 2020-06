ECCO COM’È PS5 La pandemia di coronavirus ha portato alla cancellazione dell’E3, la fiera dei videogiochi di Los Angeles che si tiene solitamente in questo periodo. Sony non ha comunque rinunciato a catalizzare l’attenzione di tutti i gamer del mondo con un evento trasmesso in diretta streaming (inizialmente previsto per il 4 giugno, e posticipato di una settimana per gli eventi legati a Black Lives Matter), al termine del quale è stata finalmente mostrata PlayStation 5, la nuova console che debutterà il prossimo inverno.



DESIGN NON SCONTATO Non sono stati svelati prezzi, o specifiche tecniche ulteriori oltre a quelle già annunciate nei mesi scorsi. Un filmato ha mostrato la versione definitiva della console, di colore bianca e nera, che sembra uscita da un film di fantascienza degli anni Sessanta, con due fianchi bianchi curvi che racchiudono il sistema vero e proprio. In un mondo dominato da linee semplici e design minimali, la scelta di Sony è sicuramente coraggiosa, e dividerà gli appassionati tra chi la troverà bellissima e chi la odierà dal profondo. Di certo, rispetto alle linee squadrate di Microsoft Xbox Series X la differenza è notevole. Nel video di Sony, PlayStation 5 viene mostrata quasi sempre in posizione verticale, anche se un breve fotogramma ha mostrato la console disposta in orizzontale, appoggiata al medesimo stand.

ANCHE DIGITAL ONLY Per la prima volta nella storia dei videogiochi, la console sarà disponibile al momento della sua uscita sia in versione con lettore ottico (un Blu-ray capace di leggere i dischi 4K) sia in versione solamente digitale, che presumibilmente costerà meno, nella quale i videogame potranno essere solo scaricati via internet. Una soluzione che, almeno da queste parti, troviamo particolarmente allettante.

ACCESSORI COORDINATI Da ultimo, Sony ha anche presentato una nutrita serie di accessori: i controller, naturalmente bianchi, con i loro sensori aptici e i pulsanti analogici adattivi, di cui avevamo già anticipato le caratteristiche lo scorso anno. Insieme a loro, uno stand per la ricarica (che avviene tramite porta USB-C), cuffie per il gioco online, un telecomando per la riproduzione di contenuti multimediali e una videocamera ad alta risoluzione.

GRAN TURISMO 7 L’evento online di Sony, che è culminato con il video di presentazione della nuova console, ha mostrato la bellezza di ventisei nuovi videogame attualmente in sviluppo per PlayStation 5. Tra questi l’attesissimo Gran Turismo 7, presentato da Kazunori Yamauchi di Polyphony Digital, il creatore della serie che ha debuttato sulla prima PlayStation nel 1997.

Il primo trailer lascia allibiti per la qualità della grafica, e non avrebbe potuto essere diversamente, vista la potenza delle macchine da gioco in uscita quest’anno. Si sono viste anche diverse sequenze di gara all’interno dell’abitacolo, e una piccola anteprima di GT Town, la città dove presumibilmente si svolgerà la carriera del gioco: al suo interno sono visibili le zone per le patenti di guida, i negozi di auto usate, la modalità Scapes per scattare fotografie, la componente multiplayer per il gioco online, il negozio con i pezzi di ricambio, e un non meglio identificato GT Cafe. Le gare si svolgeranno ai quattro angoli del globo, lungo tracciati vecchi e nuovi della serie, tra cui Trial Mountain e Willow Springs.

TUTTO IL RESTO Ecco una rapida lista degli altri titoli presentati nel corso dell’evento:

Horizon: Forbidden West

Spider-Man: Miles Morales

Resident Evil 8: Village

Ratchet and Clank: Rift Apart

Demon’s Souls Remastered

Destruction All-Stars

Deathloop

Stray

Pragmata

Kena: Bridge of Spirits

Hitman III

Returnal

Oddworld: Soulstorm

Project Athia

NBA 2K21

GhostWire: Tokyo

Astro’s Playroom

Jett: The Far Shore

Solar Ash

Goodbye Volcano High

Sackboy: A Big Adventure

Little Devil Inside

Godfall

Bugsnax

Grand Theft Auto 5 (versione potenziata per PS5)

PREZZO E DATA DI USCITA Molti si aspettavano di sapere, in quest’occasione, anche data di uscita e prezzo delle due versioni della nuova PlayStation 5. Niente di tutto questo: la macchina del marketing si è appena messa in moto, del resto, e ci sarà modo di parlarne di nuovo nei mesi a venire. Rimanendo nel campo delle ipotesi, il prezzo di PS5 ''normale'' potrebbe essere di 499 euro, con la versione solo digitale a 429 euro. Staremo a vedere.