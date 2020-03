PIT-STOP FORZATO Per noi che mangiamo pane e automobili a colazione, per noi che nonostante tutto ci mettiamo sempre al volante volentieri, questi giorni di quarantena possono una vera tortura. Stare a casa, per quanto azione indispensabile per il bene di tutti, e indicazione da rispettare in maniera assoluta, rischia di farci venire la nostalgia del traffico e delle code in tangenziale. E così, se come noi avete una voglia irresistibile di salire in macchina e guidare, sappiate che è possibile farlo, anche se solo in maniera virtuale, calandosi a bordo di supercar e macchine di serie, prototipi e veicoli di fantasia. Ecco qualche suggerimento per voi con i migliori videogiochi di corse attualmente sul mercato. Tutti i titoli che trovate in questo speciale possono essere acquistati in formato digitale dagli store online delle diverse piattaforme di gioco, senza dover uscire di casa.

PER PILOTI SOLITARI

Correre (anche in auto) è prima di tutto una sfida contro se stessi, giocata in solitudine, dove affrontare i propri limiti e cercare di superarli. Se siete gli unici appassionati di videogiochi in casa, o magari vivete da soli e le occasioni di socialità sono quelle che sono, ecco a cosa potete dedicarvi:

Assetto Corsa Competizione (Kunos Simulazioni, 505 Games - PC)

Un simulatore puro, impegnativo e difficile, che ricrea tutte le gare del campionato GT3, compresa la 24 di Spa. Il gioco offre un realismo senza precedenti, ed è proporzionalmente difficile. In arrivo entro l’estate anche su console PlayStation 4 e Xbox One. Sperando per allora di essere usciti dalla quarantena. Tra i tracciati disponibili troviamo Misano, Monza, Nürburgring, Silverstone, Spa-Francorchamps.

Dove acquistarlo: assettocorsa.net (44,99 euro)

Forza Horizon 4 (Playground Games, Microsoft - Xbox One, PC)

Completamente diverso l’approccio del gioco di corse per Xbox e PC, che ci porta in un’Inghilterra in scala ridotta da esplorare liberamente da un capo all’altro, con centinaia di eventi e prove sparse per l’enorme mappa di gioco, e un’espansione con le auto di LEGO Speed Champions che da sola vale il prezzo del biglietto. Molto curata la simulazione fisica del comportamento delle vetture, ma il gioco è molto più alla portata di tutti, grazie anche alle numerose opzioni che permettono di modificare la difficoltà in ogni aspetto.

Dove acquistarlo: microsoft.com (da 49,99 euro)

Gran Turismo Sport (Polyphony Digital, Sony - PlayStation 4)

Uscito ormai più di due anni fa, l’ultimo capitolo della saga di giochi di corse più famosa per PlayStation è stato continuamente aggiornato e migliorato: se vi piace guidare, sulla console Sony non trovate davvero di meglio. Rigoroso e attento al realismo, offre il giusto compromesso tra divertimento e impegno. Tra i numerosi circuiti del gioco troviamo Laguna Seca, Spa-Francorchamps, Red Bull Ring, Circuit de la Sarthe di Le Mans, Monza, Interlagos e Nürburgring.

Dove acquistarlo: store.playstation.com (19,99 euro)

Dirt Rally 2.0 (Codemasters, Koch Media - PC, PlayStation 4, Xbox One)

Un gioco che propone una simulazione realistica, impegnativa e avvincente del rally nella sua accezione più pura, fatta di gare in solitaria lungo tappe e prove speciali davvero memorabili. Il modello di guida è implacabile e non perdona gli errori del pilota, ma le ampie possibilità di configurazione lo rendono più accessibile e godibile del predecessore, davvero fin troppo punitivo.

Dove acquistarlo: dirtrally2.com (da 13,99 euro)

Tutti i giochi prevedono una ricca offerta di modalità di gioco multiplayer, per sfidare online altri piloti virtuali.

PER TUTTA LA FAMIGLIA

I giorni di isolamento sociale a cui siamo chiamati in questo periodo possono essere l’occasione di riscoprire il piacere di giocare tutti insieme, in famiglia. Anche (ma non solo) ai videogiochi. Eccone alcuni che permettono di sfidarsi spalla a spalla sul proprio divano:

Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo - Nintendo Switch)

Come vi raccontavamo qualche mese fa, Mario Kart Deluxe è il miglior gioco di corse attualmente disponibile sulla console portatile di Nintendo, e probabilmente il miglior Mario Kart di sempre. Non ci sono potenti hypercar o ricostruzioni digitali dei circuiti più famosi, ma fantasiosi tracciati da affrontare con i kart, guidati dai personaggi più popolari dei videogiochi di Nintendo: Mario, Luigi, Bowser, la principessa Peach e moltissimi altri. Le piste sono costellate da power-up e bonus di ogni genere, da quelli che aumentano la velocità ad altri che permettono di lanciare offensive agli avversari davanti a noi, aggiungendo una discreta profondità tattica a un gioco che fa dell'immediatezza e della semplicità uno dei suoi punti di forza. Si gioca fino a quattro persone contemporaneamente.

Dove acquistarlo: nintendo.it (59,99 euro)

Crash Team Racing - Nitro-Fueled (Beenox, Activision - PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch)

Il titolo di Activision, curata remaster di un amatissimo gioco per PlayStation 1, riprende le dinamiche di gioco di Mario Kart, riproponendo alcune delle modalità presenti nell’originale e aggiungendone di nuove. Tanti tracciati, tantissimi personaggi, un sacco di cose da sbloccare. Il feeling di gioco ricorda quello del titolo originale, inserito però in un contesto, sia estetico che di gameplay, molto moderno e riuscito. Anche in questo caso, si può giocare fino a quattro persone sul medesimo schermo.

Dove acquistarlo: crashbandicoot.com (39,99 euro)

Trackmania Turbo (Nadeo, Ubisoft - PC, PlayStation 4, Xbox One)

Scordatevi ogni velleità di realismo e di rispetto delle leggi della fisica newtoniana: la serie di videogame Trackmania ha sempre puntato su circuiti “impossibili”, auto velocissime e totale immediatezza nella guida. Il risultato? Uno spasso infinito, sia da soli che in più persone (fino a quattro sullo stesso televisore), assicurato dai 200 circuiti del gioco originale e dalle migliaia realizzate dagli appassionati grazie all’eccellente editor integrato. Non ci credete? Potete anche scaricare una versione dimostrativa e provarlo in prima persona: non ve ne pentirete!

Dove acquistarlo: ubisoft.com (da 19,99 euro, demo gratuita)

Rocket League (Psyonix - PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch)

Ok, non è un gioco di corse in senso stretto, ma è un videogame talmente divertente, specialmente se giocato in compagnia, che non potevamo non segnalarlo in questa sede. Immaginate cosa succederebbe a mettere delle auto in un campo da calcio, a inseguire un pallone enorme e cercare di far goal nella porta avversaria, sfruttando salti, acrobazie e turbo. E sì, è divertente come sembra, se non di più. Particolarità non da tutti: ci si può sfidare - online - anche su piattaforme diverse: PlayStation contro Xbox, per esempio.

Dove acquistarlo: rocketleague.com (da 9,99 euro)

PER GIOCARE SU TELEFONO E TABLET

Se non tutti possiedono una console come PlayStation 4, Xbox One o Nintendo Switch, o un computer adatto a far girare i videogame più recenti, sicuramente in ogni famiglia c’è almeno uno smartphone o un tablet. Con la potenza che hanno ormai raggiunto questi nuovi dispositivi, le proposte non mancano di certo:

Asphalt 9 (Gameloft - iOS, Android, Windows, Nintendo Switch)

Quello realizzato da Gameloft è l’ultimo capitolo della sua popolare serie di giochi di corse free-to-play, che è quindi possibile scaricare gratuitamente dallo store del proprio dispositivo. Il modello F2P impone delle restrizioni nel gioco, in questo caso limitando la quantità di carburante disponibile per la propria auto, sufficiente per fare alcune gare, e che possono essere superate con acquisti in-game. Asphalt 9 è un gioco è molto accessibile e frenetico, con gare ambientate in città reali dove possono correre bolidi su licenza (tra cui Bugatti Chiron, Lamborghini Terzo Millennio, McLaren P1, Ferrari FXX K e Koenigsegg Regera) tra derapate e nitro alla Fast & Furious.

Dove acquistarlo: asphaltlegends.com (gratuito, acquisti in-app)

Horizon Chase - World Tour (Aquiris Game Studio - iOS, Android)

Il gioco sviluppato dai brasiliani di Aquiris Game Studio è un riuscitissimo omaggio ai giochi di corse che spopolavano nelle sale giochi a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta, da Outrun in poi. La versione mobile regala una grafica che ricorda quella delle console dell’epoca e una imperdibile colonna sonora vintage, firmata da Barry Leitch, autore delle soundtrack di Lotus Turbo Challenge e Top Gear. Il gioco è molto semplice: correre a perdifiato lungo strade infinite, per tagliare il traguardo dei diversi checkpoint prima dello scadere del cronometro. Più di venti le auto presenti nel gioco, con possibilità di potenziarle e migliorarle. Se ve ne innamorate, sappiate che esiste anche la versione per console e PC.

Dove acquistarlo: Horizon Chase - World Tour su IOS - Horizon Chase - World Tour su Android (gratuito, acquisti in-app)

GRID Autosport (Feral Interactive - iOS, Android)

La conversione per piattaforme mobili di uno dei racing game più divertenti e riusciti degli ultimi anni, realizzato dalla stessa Codemasters di F1 2019 e Dirt Rally 2.0. Un gioco che racchiude in sé la definizione di “simcade”, per la sua capacità di porsi a metà strada tra la simulazione di corsa (che richiede sempre molto impegno e dedizione) e il genere arcade, molto più leggero e capace di coinvolgere senza pretendere che il giocatore sia un esperto di motori. L’offerta di GRID Autosport è quanto mai ricca: tracciati reali e fittizi, auto a ruote scoperte, turismo e prototipi, in una modalità carriera molto lunga e coinvolgente. Non costa pochissimo per un titolo su dispositivi mobili (10,99 euro), ma se vi piacciono i giochi di corse, sono soldi spesi benissimo.

Dove acquistarlo: GRID Motorsport su IOS - GRID Motorsport su Android (10,99 €)

Mario Kart Tour (Nintendo - iOS, Android)

In questo caso non c’è moltissimo da dire: è Mario Kart, ma finalmente su dispositivi diversi da una console Nintendo. Il gioco è gratis, e permette di divertirsi a correre con i personaggi della casa giapponese sui tracciati “storici” della serie, con tutti i power-up del caso e le classi di kart disponibili, a cui corrisponde una maggior velocità - e difficoltà - del gioco. Imperdibile, anche perché è gratis (con acquisti in app).

Dove acquistarlo: Mario Kart Tour su IOS - Mario Kart Tour su Android (gratuito, acquisti in-app)

PER QUELLI A CUI MANCA LA FORMULA 1

La cancellazione delle prime gare del Campionato del Mondo di Formula 1 causa coronavirus hanno lasciato molti tifosi con l’acquolina in bocca. Non a caso, molti piloti del circus iridato si stanno divertendo, in questi giorni, a trasmettere in streaming le loro gare virtuali con i videogiochi ufficiali della F1. Se volete emularli, ecco cosa c’è a disposizione:

F1 2019 (Codemasters - PC, PlayStation 4, Xbox One)

Il gioco ufficiale della Formula 1, con la licenza FIA che permette di affrontare l’intera stagione scorsa con tutti i piloti e i team impegnati nel campionato del mondo, e con tutti i nuovi regolamenti della stagione 2019. A occuparsene è Codemasters, una vera garanzia per i giochi di corse: F1 2019 può essere affrontato con piglio simulativo, e quindi più impegnativo, oppure più leggero e scanzonato, ma sempre divertente e ricco di soddisfazioni.

Dove acquistarlo: codemasters.com (da 16,49 euro)

F1 Manager (Hutch Games - iOS, Android)

Invece che al volante della monoposto, questo simulatore per dispositivi mobili vi mette nei panni del team principal di una delle squadre impegnate nel circus mondiale di Formula 1, con tutto quello che ne deriva: gestione dei piloti, decisioni e strategie prima e durante la gara, contratti con gli atleti, sviluppo della macchina durante la stagione. In alternativa, vi consigliamo il più completo Motorsport Manager 3 di PlaySport Studio, disponibile sia su dispositivi mobili che su PC, ma privo della licenza ufficiale FIA.

Dove acquistarlo: F1 Manager su IOS - F1 Manager su Android (gratuito, acquisti in-app)

F1 Mobile Racing (Codemasters - iOS, Android)

La versione per tablet e smartphone del “fratello maggiore” F1 2019, scaricabile gratuitamente (con acquisti in app) e che permette di affrontare le gare della scorsa stagione, ma anche sfide online con altri avversari, così da conquistare crediti e salire di livello, per sbloccare nuove auto e potenziamenti.

Dove acquistarlo: F1 Mobile Racing su IOS - F1 Mobile Racing su Android (gratuito, acquisti in-app)