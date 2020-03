FINALMENTE SU CONSOLE Ecco la notizia che gli appassionati di corse virtuali stavano aspettando: 505 Games e Kunos Simulazioni porteranno anche su PlayStation 4 e Xbox One il simulatore di guida Assetto Corsa Competizione, già disponibile da qualche mese su PC. Chi prenoterà il gioco riceverà in omaggio anche l’espansione Intercontinental GT Pack, che comprende il campionato ufficiale Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli.

SIMULATORE PURO Sviluppato dall’italiana Kunos Simulazioni, il seguito del rigoroso Assetto Corsa permette di ricreare le gare del campionato GT3 (compresa la 24 di Spa), gareggiando con tutti i piloti, le squadre, le macchine e i circuiti ufficiali. Assetto Corsa Competizione racchiude tutta l’esperienza maturata in questi anni dal team italiano, offrendo la più accurata ricostruzione dei tracciati (con tecnologia LaserScan), condizioni meteo variabili in tempo reale, gare notturne, e una simulazione accurata, estremamente realistica e molto impegnativa. Il pacchetto aggiuntivo Intercontinental GT Pack di Assetto Corsa Competizione introduce i circuiti di Kyalami Grand Prix (Sud Africa), Suzuka (Giappone), Weathertech Raceway Laguna Seca (Stati Uniti) e Mount Panorama (Australia). Ancora, debuttano nel gioco 45 nuove livree per le auto, 30 nuovi team e 50 piloti.

NOVITÀ PER LA VERSIONE PC Per quanto riguarda la versione PC, già dal prossimo aprile il nuovo update di Assetto Corsa Competizione 1.4 introdurrà nuove funzionalità, tra cui lo showroom di automobili, ulteriori possibilità di personalizzazione di auto e piloti, e nuove opzioni per il gioco online.

IN ARRIVO NEL 2020 Nei prossimi mesi arriveranno poi due nuove espansioni a pagamento:

Pacchetto GT4 Pack , che aggiunge 10 nuove auto della classe GT4, in arrivo in estate, su PC e su console

, che aggiunge 10 nuove auto della classe GT4, in arrivo in estate, su PC e su console Pacchetto British Pack, che introduce 3 nuovi circuiti che completano il calendario a 7 gare del British GT Championship, in arrivo in inverno su PC e console

PREZZI E DATA DI USCITA Assetto Corsa Competizione arriverà nei negozi (fisici e virtuali) a partire dal prossimo 23 giugno, al prezzo di 39,99 euro. L’espansione Intercontinental GT Pack sarà comunque resa disponibile entro la fine dell’estate anche per coloro che non avranno prenotato il gioco, al prezzo di 14,99 euro.