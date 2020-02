BATHURST IN SALOTTO Ve l’abbiamo presentata la scorsa settimana e anche raccontata nell’ultimo weekend: la 12 Ore di Bathurst si è confermata anche quest’anno come una delle gare più importanti e spettacolari del calendario endurance internazionale. Da oggi sarà anche possibile viverla in prima persona (ma senza alcuna invasione di canguri) direttamente nel confortevole salotto di casa, grazie al nuovo DLC pubblicato da Kunos Simulazioni e 505 Games, gli sviluppatori di Assetto Corsa Competizione. L’apprezzato titolo di simulazione di guida per PC, che dispone già della licenza ufficiale Blancpain GT Series, si arricchisce infatti di nuovi contenuti ufficiali legati al campionato Intercontinental GT Challenge.

NUOVE PISTE L’Intercontinental GT Pack è acquistabile al prezzo di 14.99 euro sulla piattaforma Steam – il gioco completo ha invece un costo di 39.99 euro – e comprende tutte le piste della serie endurance internazionale che porterà le GT3 a competere in tutti i continenti: alla già citata 12 Ore di Bathurst (Oceania), seguono infatti la 8 Ore di Laguna Seca (America), la 10 Ore di Suzuka (Asia) e la 9 Ore di Kyalami (Africa). Assente giustificata, invece, la quinta pista, sede in luglio della 24 Ore che costituisce il momento clou del campionato: il mitico circuito di Spa-Francorchamps è infatti già incluso tra i contenuti del gioco base. Tutte le piste sono peraltro realizzate con la tecnologia Laserscan, che consente di riprodurre fedelmente ogni avvallamento dell’asfalto e ogni centimetro dell’ambiente circostante.

NUOVE LIVREE E PATCH Piste sì, ma non solo. Con il DLC gli sviluppatori pubblicano anche 45 nuove livree, 30 nuovi team e 50 nuovi piloti, arricchendo un prodotto che, grazie alle licenze ufficiali, si conferma ormai come uno dei titoli di riferimento nella simulazione di guida per vetture Gran Turismo. Al pacchetto International GT Pack si accompagna anche la patch 1.3 di Assetto Corsa Competizione, che migliora vari aspetti del titolo, disponibile a tutti i possessori del gioco. Tutte le informazioni sull’aggiornamento sono disponibili sul sito ufficiale.