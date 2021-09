Al via la quinta edizione del campionato del mondo simulato: appuntamento live alle 20.30 per il Preview Show, in cui i team ufficiali presenteranno i piloti per la nuova stagione

Come ogni autunno che si rispetti, riparte la Formula 1 eSport Pro Series. Il campionato del mondo simulato, giunto alla sua quinta edizione, è l’unico che annovera la partecipazione ufficiale di tutte e dieci le scuderie impegnate nel mondiale reale. Quest’anno il torneo sbarca su F1 2021, il nuovo titolo pubblicato a inizio estate dagli sviluppatori di Codemasters. Nella serata di oggi, in diretta da Londra a partire dalle 20.30 sui canali social YouTube, Facebook e Twitch della Formula 1, lo show d’apertura in cui le squadre annunceranno la propria line-up. Tre i piloti che dovranno essere selezionati, tra professionisti affermati del mondo eSport come David Tonizza – il giovane italiano che ha portato alla Ferrari il titolo mondiale 2019, affiancato quest'anno al due volte iridato Brendon Leigh (ex Mercedes) – o il campione in carica Jarno Opmeer (Alfa Romeo Racing) e nuove leve che si sono qualificate alla fase finale giocando online. Per scoprire tutte le novità della stagione, non resta che attendere le 20.30 per seguire in diretta la cerimonia di apertura della stagione.

F1 ESPORTS PRO SERIES 2021: PREVIEW SHOW

The F1 Esports Series Pro Championship presented by Aramco is back for 2021! Bring yourself up to speed with this years' team and driver line-ups. Pubblicato da F1 su Martedì 14 settembre 2021