Audi by Vertagear: sedie da gaming top per comfort, altezza e design sportivo

Per giocare ai videogame di corse, o per dare un tocco premium all'ufficio, debuttano le poltrone regolabili firmate Audi, realizzate su licenza da Vertagear: azienda specializzata in sedute per eSport.

La collaborazione ha prodotto una collezione di tre modelli Audi Edition: ergonomiche, regolabili e dal design automobilistico, le nuove sedie da gaming Audi by Vertagear, sono pensate per i gamer più esigenti (e robusti).

Sedia gaming Vertagear SL3800 Audi Edition dal design ergonomico

La SL3800 Audi Edition rappresenta il modello di ingresso della linea. Strutturata con un telaio in acciaio, è rivestita in schiuma ad alta densità e pelle sintetica di qualità superiore.

Il supporto lombare regolabile in altezza ContourMax integrato e il cuscino ventilato VertaAir Seat favoriscono la postura corretta, la circolazione dell’aria e la riduzione dell’affaticamento.

Questa sedia gaming con supporto lombare ContourMax è pensata per utenti fino a 183 cm e 113 kg e la taglia ideale dell'occupante è sui 178 cm e 100 kg circa.

La regolazione lombare regolabile Vertagear ContourMax

La SL5800 RS Edition si distingue per materiali evoluti e tecnologia HygennX, un tessuto in velluto arricchito con nanotecnologia a base di fondi di caffè, utile a neutralizzare gli odori e accelerare l’asciugatura.

Adatta a persone alte fino a 193 cm e con peso fino a 118 kg, mantiene lo stesso peso netto della SL3800: 28,4 kg. Il prezzo previsto è intermedio tra i tre modelli.

Sedia gaming Vertagear SL 5800 RS Edition: anti-odore grazie al caffé

La PL4800 Audi Sport Edition è il modello top di gamma, pensato per utenti fino a 198 cm e 163 kg. Ha la seduta in microfibra traspirante NuSuede: un rivestimento tecnico resistente e permeabile all'aria.

Con un peso di 28,8 kg, le sedie da ufficio ispirate ad Audi Sport sono arricchite da ulteriori opzioni di regolazione per garantire la massima personalizzazione della seduta.

Sedia gaming Vertagear PL 4800 Audi Sport Edition dal design sportivo

I tre modelli sono attualmente disponibili in pre-ordine negli USA, con spedizione prevista per il 15 luglio. I prezzi per le poltroncine Audi by Vertagear vanno da 500 a 700 dollari, che al cambio fanno da 440 a 617 eutro circa. In Italia le troverete su Amazon e in alcuni altri distributori.

Il cuscino ventilato Vertagear VertaAir

Qual è la differenza tra i modelli SL3800, SL5800 RS e PL4800?

Il modello SL3800 ha già regolazione lombare e seduta ventilata, la SL5800 RS introduce materiali antiodore e tessuti premium, mentre la PL4800 è progettata per utenti di corporatura robusta con elementi di design ispirati alle Audi più sportive.

Le sedie sono adatte anche come sedie da ufficio?

Sì, tutte le sedie offrono comfort ergonomico, supporto lombare e materiali di alta qualità, che le rendono idonee anche per l’uso professionale.

Qual è la portata massima delle sedie?

La SL3800 regge fino a 113 kg, la SL5800 RS fino a 118 kg e la PL4800 fino a 163 kg.

Quando saranno disponibili?

I modelli sono disponibili in pre-ordine e le spedizioni inizieranno dal 15 luglio. In Italia le troverai su Amazon.

Le sedie hanno garanzia?

Sì, tutte le sedie Vertagear offrono una garanzia limitata di 10 anni.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 27/05/2025