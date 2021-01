INGANNARE L’ATTESA Siete stanchi di questo inverno – in realtà ben più breve del solito, visto che l’ultimo Gp è andato in scena a metà dicembre – senza corse? La Formula 1, un po’ come fatto l’anno scorso per provare ad allietare le nostre giornate in pieno lockdown, viene incontro alle vostre esigenze regalandovi ben tre appuntamenti virtuali in cui a scontrarsi in pista ci sarà (di nuovo) un bel parterre di piloti reali e star del mondo dello spettacolo e dello sport. Si parte già domenica prossima: pronti?

PROGRAMMA Appuntamento per domenica 31 gennaio, quando, dalle 19.00 andrà in scena il primo Virtual GP del 2021 sul circuito austriaco del Red Bull Ring. L’evento, che si ripeterà sette giorni dopo sulla pista di Silverstone e, il 15 febbraio, a Interlagos, sarà preceduto da una gara sprint in cui a guidare saranno i simdriver professionisti che partecipano al campionato del mondo di F1 virtuale, il cui ordine d’arrivo stabilirà la griglia di partenza del Virtual GP vero e proprio. Un nuovo format decisamente più coinvolgente in cui dunque saranno anche le star del mondiale eSport a svolgere un ruolo attivo. Il tutto senza dimenticare la connotazione benefica degli eventi, con il montepremi finale che sarà devoluto alle associazioni indicate da ognuno dei dieci team di Formula 1 impegnati in gara.

LINE-UP Di tutto rispetto è il lotto dei partecipanti già confermati per il primo dei tre eventi online, che saranno ovviamente trasmessi sui canali social Facebook, YouTube e Twitch della Formula 1. La Williams ancora una volta schiererà entrambi i piloti ufficiali, con il vincitore del campionato virtuale 2020 e astro nascente della F1, George Russell, affiancato dal compagno Nicholas Latifi. Red Bull scenderà in pista con Alex Albon e con la star del motocross Jeffrey Herlings. Tanta F1 attuale e del recente passato anche nelle altre scuderie, con la Haas che si presenta con Pietro Fittipaldi e il fratellino Enzo, giovane del vivaio Ferrari, mentre Mercedes e AlphaTauri schiereranno Stoffel Vandoorne e Vitantonio Liuzzi. Gradito ritorno per il portiere del Real Madrid e della nazionale belga, Thibaut Courtois. La line-up completa sarà comunicata nei prossimi giorni.

VIRTUAL GP AUSTRIA 2021, LINE-UP PILOTI (PROVVISORIA)