LA NOTTE DELLE STELLE Un parterre de roi quello che questa gareggerà su Sky Sport F1 HD a partire dalle 21 alcuni, costituito da alcuni tra i più forti piloti al mondo di Formula 1 e MotoGP, ma anche da superstar del calcio e del basket e non solo. La pista della battaglia sarà quella di Misano Adriatico, che ospita il GP di San Marino e della Riviera di Rimini del Motomondiale, i mezzi virtuali saranno invece le macchine iscritte al Mondiale GT. L'evento organizzato da Sky Sport sarà commentato a due voci da Carlo Vanzini e Guido Meda, le voci italiane del Mondiale di Formula 1 e della MotoGP.

PARTERRE DE ROI Ma veniamo ai partecipanti. Spiccano su tutti i nomi della leggenda delle due ruote Valentino Rossi e del pilota della Ferrari Charles Leclerc, ma non saranno solo loro a dar vita all'evento, tutt'altro. Sul lato Formula 1 la pattuglia sarà ben nutrita con l'ormai eclettico pilota della McLaren, Lando Norris, che in questi giorni partecipa a gare virtuali anche di ogni mezzo, ma anche Alex Albon (driver Red Bull e vincitore dell'ultimo GP virtuale di F1 dopo la doppietta di Leclerc nei primi due), Antonio Giovinazzi (pilota Alfa Romeo), George Russell e Nicholas Latifi (la coppia di piloti Williams). Dalle quattro ruote arrivano anche Arthur Leclerc (fratellino di Charles e pilota dell'Academy Ferrari), Jean Eric Vergne (campione di Formula E) e Matteo Bobbi (pilota GT e commentatore tecnico per Sky). Dalle due ruote arrivano invece Francesco Bagnaia, pilota Ducati Pramac e vincitore del GP virtuale in Austria, e Mattia Pasini. Poi ci saranno il campione del mondo in carica con la nazionale francese di calcio, Antoine Griezmann, il belga Thibaut Courtois (portiere del Real Madrid), il difensore del Milan, Alessio Romagnoli e la punta della Lazio, Ciro Immobile. Infine la ex stella del basket NBA, Tony Parker.