Anche nelle gare Esport la Red Bull fa affidamento su... Max Verstappen

Anche nel mondo delle gare simulate, la Red Bull farà sempre più affidamento su… Max Verstappen. La scuderia di Milton Keynes ha infatti annunciato la partnership pluriennale con il Team Redline, e cioè con una delle squadre più celebri del panorama virtuale e che ha sotto contratto alcuni tra i professionisti del simulatore più forti al mondo. Tra cui lo stesso Max, che non a caso già alcuni mesi fa aveva annunciato la nascita della sua scuderia Verstappen.com Racing, curata proprio da Redline per la parte riguardante le corse di sim racing.

Max Verstappen sulla sua postazione di guida virtuale

L’ACCORDO Nonostante i tanti impegni nel Mondiale F1, con ben 22 gare in questa stagione, nei weekend liberi Verstappen ha continuato a gareggiare al simulatore (principalmente sulla piattaforma iRacing) partecipando a svariate gare endurance proprio in equipaggio con i compagni del Team Redline. Gli stessi che da ora in poi si occuperanno dello sviluppo delle performance del team Red Bull Sim Racing, che a breve inizierà a competere nel campionato F1 Esports Series Pro Championship. Le due squadre resteranno comunque formalmente due entità distinte, ma l’accordo con una delle realtà Esport più importanti potrebbe consentire alla Red Bull di fare un salto di qualità anche nei GP virtuali.

L'annuncio della nascita del team Verstappen.com Racing

DICHIARAZIONI “Questa è una nuova ed eccitante sfida per Redline. Avendo già costruito – spiega il direttore Atze Kerkhof – una solida relazione con Red Bull tramite Verstappen.com Racing, questa sembrava la logica prossima mossa per collaborare insieme. Siamo entusiasti di questa nuova sfida e non vediamo l’ora di metterci al lavoro”. “Quest’accordo – aggiunge Joe Soltysik, leader di Red Bull Esport – segna un ambizioso passo positivo nel nostro percorso per riconquistare il titolo a squadre nel Mondiale F1 virtuale. Collaborare con uno dei team di sim racing più di successo nella storia è un'opportunità che siamo felici di aver colto, e sono incredibilmente entusiasta del potenziale di ciò che possiamo realizzare insieme”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 31/10/2023