VOGLIA DI PROFESSIONISMO? È una professione quasi inedita, che in molti hanno però iniziato a conoscere soprattutto nel lungo periodo del lockdown. Sbarrati in casa per via del virus, ci siamo a poco a poco appassionati agli eSport scoprendo il variegato mondo che c’è dietro quelle che ci sembravano “solo” come semplici gare virtuali. Vi siete incuriositi? Siete convinti di poter dire la vostra e, perché no, di poter far fruttare il vostro talento nei videogame fino a diventare dei professionisti del volante da stanzetta? Ebbene, Ford ha organizzato il torneo che fa proprio al caso vostro…

FORDZILLA CUP La casa dell’Ovale Blu ha messo in piedi un vero e proprio team professionale chiamato a difendere il marchio nei vari tornei online. Adesso, però, alza la posta in gioco organizzando un contest tra videogiocatori europei di ogni età (purché over-16) destinato a selezionare un vincitore che sarà poi inserito nel roster ufficiale del team Ford per gli eSport. Cosa fare per partecipare? Vi basta registrare un giro veloce sulla pista di Spa-Francorchamps con una Ford GT Le Mans su Forza Motorsport 7 per Pc o Xbox e caricarlo sul sito ufficiale del team. I 40 piloti più rapidi, dopo le necessarie verifiche da parte dello staff Fordzilla, accederanno poi alle fasi finali con gare vere e proprie che saranno trasmesse sul canale Twitch Fordzilla.

IL CALENDARIO La fase di qualificazione durerà dal 5 al 13 agosto, mentre la finale sarà in programma il 29 agosto nel corso dell’edizione 2020 del Gamescom di Colonia, dopo quattro round eliminatori da disputare su vari modelli di Ford Mustang e due semifinali in cui i simdriver torneranno al volante della Ford GT Le Mans già utilizzata per la qualificazione. Le sfide decisive, sempre su Ford GT, si correranno sulle piste di Brands Hatch e Le Mans. Il vincitore del contest firmerà un contratto professionistico per difendere l’Ovale Blu in tutte le competizioni multipiattaforma in cui il team Fordzilla compete.