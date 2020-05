FINALMENTE ALEX Il quarto VirtualGP della storia della Formula 1 è andato a un terzo vincitore diverso. A imporsi al termine di una battaglia lunga 36 giri e senza esclusione di colpi, andata in scena sulla pista brasiliana di Interlagos vista l’assenza del tracciato di Zandvoort – che ieri avrebbe dovuto essere teatro della vera gara del mondiale – nel gioco F1 2019, è stato il giovane talento di casa Red Bull, Alexander Albon. Il thailandese ci aveva provato con insistenza già nelle due tappe precedenti ma, pur arrivando sempre incollato agli scarichi di Charles Leclerc, aveva sempre dovuto accontentarsi della piazza d’onore. Ieri, finalmente, la giusta “vendetta”, con il sorpasso in pista al monegasco della Ferrari a tre giri dalla fine, sfruttando il Drs sul rettilineo del traguardo.

LECLERC PENALIZZATO Il secondo posto è stato raccolto proprio dal ferrarista, che però poi è scivolato sul terzo gradino del podio a causa della penalità di 3 secondi per essere andato oltre i limiti della pista. La “medaglia d’argento” è stata dunque raccolta dal giovane di casa Williams, George Russell, in grado di tagliare il traguardo con un gap di 2.3 secondi dalla coppia al comando. Quarto e quinto posto, ma con un margine di distacco piuttosto consistente dal terzetto in lotta per la vittoria, per i due piloti della Mercedes, Stoffel Vandoorne ed Esteban Gutierrez. Enzo Fittipaldi, sulla seconda Ferrari eSport, è invece arrivato settimo alle spalle di Christian Lundgaard su Renault, con Lando Norris in decima posizione dopo la polemica della sera prima per l’incidente IndyCar con Simon Pagenaud.

PROSSIMO APPUNTAMENTO Con il lockdown della Formula 1 ancora esteso, le gare eSport non finiranno certo qui e, anzi, ci terranno compagnia praticamente quasi tutte le sere con una veste più o meno ufficiale. Per quanto riguarda i VirtualGP, però, bisognerà attendere solo 7 giorni, con la pista di Barcellona che ospiterà il GP di Spagna nella giornata di domenica 10 maggio. Qui sotto, intanto, potete gustarvi il video completo del quarto gran premio eSport ufficiale di questa lunga quarantena.