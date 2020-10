F1ESPORT George Russell ha vinto il mondiale di F1 2020 giocato alla Playstation durante il lockdown, al termine di una battaglia senza quartiere con Alexander Albon e Charles Leclerc. Eventi promozionali a parte, organizzati da Liberty Media per tenere compagnia ai fan nei momenti più difficili della pandemia, oggi riparte la vera Formula 1 virtuale, quel mondiale F1 Esports Pro Series giocato solo dai veri professionisti del simracing...

SI RIPARTE Sarà un campionato un po’ diverso rispetto al solito, con i piloti virtuali a loro volta virtualmente collegati con lo studio della GFinity Esports Arena di Londra, tradizionale teatro delle precedenti edizioni del campionato. I 20 simdriver, due per ognuna delle 10 scuderie che partecipano al vero campionato di F1, scenderanno in pista oggi per le prime due gare della stagione, di scena sui circuiti del Bahrain e Vietnam. Domani, invece, il terzo appuntamento con il GP di Cina, tutto trasmesso in diretta su Twitch a partire dalle 16.30.

FAVORITI E SFIDANTI A partire con il titolo di favorito c’è ovviamente David “Tonzilla” Tonizza, vincitore del mondiale piloti del 2019, affiancato in Ferrari da un’altra star del simracing italiano, Enzo Bonito (lo scorso anno in McLaren) e Filip Presnajder. Attenzione però agli sfidanti, agguerriti come non mai: da Frederik Rasmussen, che ha conquistato con la Red Bull il campionato costruttori, al bicampione – molto deludente nella passata edizione e per questo forse ancora più agguerrito – Brendon Leigh. Chi avrà la meglio? Scopriamolo insieme con le prime dirette della stagione.