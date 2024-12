Hyundai Ioniq 5 N, dagli eSports a casa tua in Gran Turismo 7

Non solo Ioniq 5 N: Hyundai intende sviluppare digitalmente i modelli N per gli appassionati di Gran Turismo 7

La Hyundai Ioniq 5 N, primo modello completamente elettrico ad alte prestazioni del marchio coreano – di cui qui vi abbiamo già raccontato tutti i dettagli tecnici e dinamici – ha fatto il suo debutto nei videogame, nelle Gran Turismo (GT) World Series 2024 World Finals, torneo di eSports tenutosi ad Amsterdam dal 7 all'8 dicembre.



DA GENNAIO 2025 La vettura è stata resa disponibile nella sessione Qualifying Time Trial della Nations Cup World Final del GT World Series, in attesa del suo debutto ufficiale nell'aggiornamento di Gran Turismo 7 previsto a gennaio 2025. Ricordiamo, per chi non lo sapesse, che il GT World Series è il campionato mondiale del rinomato simulatore di corse, giunto alla sua settima edizione.

Hyundai Ioniq 5 N Gran Turismo 7

IN ARRIVO ALTRI MODELLI N ''Durante l'annuncio della nostra collaborazione con Gran Turismo alla gara del Nürburgring 24 nel mese di maggio, abbiamo svelato Ioniq 5 N TA Spec, che ha poi stabilito il record alla Pikes Peak International Hill Climb nella categoria dei SUV elettrici di produzione modificati, nel luglio di quest'anno'', ha dichiarato Joon Park, Vice Presidente del N Brand Management Group. ''Siamo entusiasti che Hyundai N e Ioniq 5 N siano presenti nella Gran Turismo World Series insieme a Polyphony Digital, lo sviluppatore di Gran Turismo. Ioniq 5 N è un ottimo punto di partenza per la collaborazione tra le due aziende, e svilupperemo diversi modelli Hyundai N in Gran Turismo 7, affinché sempre più persone possano sperimentare le alte prestazioni del brand anche nel mondo virtuale''.

LA N...IN PILLOLE La Hyundai Ioniq 5 N utilizza un sistema di trazione integrale ad alte prestazioni e in modalità N Grin Boost eroga una potenza massima di 478 kW (650 cavalli) e una coppia massima di 770 Nm tramite i due motori elettrici. La sua batteria ad alta capacità da 84 kWh e un sistema di gestione termica specifico per veicoli elettrici ad alte prestazioni contribuiscono a garantire prestazioni considerevoli in tutte le circostanze. Tra le sue chicche, spiccano il cambio a doppia frizione simulato, il differenziale elettronico a slittamento controllato e i sistemi N Drift Optimizer per le derapate e la funzione Torque Kick Drift che simula lo stacco di ponte.







Pubblicato da Francesco Irace, 14/12/2024