iRacing: in arrivo una versione arcade del racing game più simulativo

Il leader mondiale nel mercato dei giochi e delle simulazioni di corse online iRacing apre a un pubblico di casual gamer più interessati all'azione che all'accuratezza dell'esperienza di guida. Il comunicato è arrivato in settimana e annuncia la partnership della piattaforma di Dave Kaemmer con Original Fire Games: il titolo provvisorio è iRacing Arcade e verrà pubblicato nel corso del 2025 per PC e console. Il nuovo gioco prevede una Modalità Carriera e un'offerta variegata in tema di corse: sarà sviluppato sull'infrastruttura di Circuit Superstars di Original Fire Games (qui sotto il video trailer per Nintendo Switch), un titolo che gli addetti ai lavori hanno apprezzato definendolo: ''un mix di arcade e simulazione che si sente arricchito, non compromesso, da entrambi''. iRacing supporterà il team di sviluppo, ''condividendo esperienza e tecnologia''.

PER ALLARGARE LA PLATEA Come si vede, il gameplay finora proposto tramite la piattaforma di Circuit Legends ha ben poco a che spartire con iRacing (video più in basso). ''iRacing è da tempo interessata ad espandersi in altre nicchie nel mercato dei giochi di corse, e siamo entusiasti di farlo con Original Fire Games'', dice il presidente di iRacing Tony Gardner. “Abbiamo molto rispetto per ciò che hanno fatto con Circuit Superstars, poiché molti membri del nostro team hanno giocato e amato il gioco. Il loro videogame è divertente, di altissima qualità e la guida è fantastica, tre delle cose che insistiamo abbiano tutti i nostri giochi. Collaborare con loro è l’occasione perfetta per entrare in questo spazio con una solida base su cui costruire. Giochi come questi coltivano nuovi appassionati di corse che alla fine diventeranno la prossima generazione di sim racer e la futura base di giocatori per le nostre simulazioni. Non vediamo l’ora che i giocatori mettano le mani su questo nuovissimo prodotto finito”.

LA STRANA COPPIA ''Original Fire Games è molto entusiasta di collaborare con iRacing per offrire agli appassionati di sport motoristici un nuovo gioco nel 2025'', dice Carolina Mastretta, co-fondatrice e direttrice dello studio di Original Fire Games. “Ciò che abbiamo creato con Circuit Superstars ci ha mostrato che c’è una grande fame di esperienze di corsa in stile arcade che siano fedeli agli sport motoristici. In qualità di leader del settore del sim-racing da quasi due decenni, iRacing ha talento, esperienza e tecnologia che possono aiutarci a catalizzare il potenziale delle fondamenta che abbiamo costruito finora. iRacing si è avventurato con successo in nuovi generi di corse e ha riconosciuto il potenziale del nostro titolo di debutto. Questa convergenza delle nostre due società rappresenta una fantastica opportunità per creare il nostro miglior gioco finora”.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 14/07/2024