Gran Turismo 7 Update 1.61: il video trailer delle novità

Gran Turismo 7 continua a macinare aggiornamenti, e con l'update1.61 arrivato questa mattina, il garage si allarga ancora. Il trend ormai è chiaro: a Polyphony Digital piacciono sempre di più i crossover. Dopo l’arrivo di CR-V, Peugeot 2008, Mazda CX-30 e Toyota C-HR, ora tocca al Nissan Qashqai entrare nella lista dei nuovi arrivi. Non esattamente un’auto da sogno, ma ci sta. Anche perché l’altro lato della medaglia è decisamente più interessante: arriva la leggendaria Nissan GT-R R34 Nismo Z-Tune.

Nissan Qashqai in Gran Turismo 7

Qashqai, sì, ma anche Z-Tune

Sì, il Qashqai è un’auto fondamentale nel mercato reale, ma vederlo in GT7 lascia un po’ l’amaro in bocca. È un SUV ibrido, con tutti i limiti che ne derivano in termini di upgrade e personalizzazione: proprio come il CR-V con cambio CVT introdotto qualche mese fa. In pratica, si guida ma non si prepara. La filosofia da “prendi una Civic usata e portala a battagliare con le Evo” sembra ormai lontana.

Fortunatamente, c’è la Z-Tune a salvare l’onore. Non un semplice Skyline: la Nismo Z-Tune è la R34 definitiva. Realizzata in soli 20 esemplari per celebrare il 20° anniversario di Nismo nel 2004, questa GT-R monta una versione rivisitata del motore RB26, portato a 500 CV e 540 Nm, scarico in titanio, sospensioni Sachs e freni Brembo su misura. Non era mai apparsa prima in Gran Turismo, e la sua introduzione è un evento in sé.

Honda N-One RS in Gran Turismo 7

C’è anche una kei car (con cambio manuale!)

Oltre a Qashqai e Z-Tune, arriva anche la Honda N-One RS, una simpatica kei car che più giapponese non si può. Motore tre cilindri turbo da 63 CV (il massimo consentito per questa categoria), cambio manuale a 6 marce e un look che la rende perfetta per chi ama scoprire piccole gemme nel garage digitale del gioco. Guarda qui sotto il video-trailer con le novità.

Altri contenuti dell’aggiornamento 1.61

L’update porta anche qualche contenuto collaterale: nuove gare, nuovi scenari Scapes per gli amanti della fotografia, e un nuovo tracciato (High-Speed Ring) per l’IA Sophy, il sistema di guida autonoma sviluppato da Sony AI.

E mentre GT7 continua a ricevere aggiornamenti costanti, ci si chiede fino a quando continuerà questo supporto. Forse GT8 arriverà direttamente con PlayStation 6, ma fino ad allora, godiamoci ogni nuova aggiunta. Anche quando si tratta di un Qashqai.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Emanuele Colombo, 24/07/2025