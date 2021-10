Il campione in carica, passato da Alfa Romeo Racing a Mercedes, vince due gare e va già in fuga dopo le prime tre tappe del campionato 2021. Avvio deludente per il dream team Ferrari

Si è aperto nel segno della Mercedes e del campione in carica Jarno Opmeer – recentemente passato al team di Stoccarda dopo aver vinto il titolo della passata stagione con i colori di Alfa Romeo Racing – la stagione 2021 della F1 Esports Series. Il sipario sul Pro Championship, giunto alla sua quinta edizione,si è levato nella giornata di mercoledì 13, in cui si sono disputate le prime due gare, a Sakhir e Shangai, seguite ieri dal terzo dei 12 appuntamenti previsti, in cui si è corso il GP d’Austria al Red Bull Ring. Ed è proprio Opmeer il grande protagonista di questa apertura di Mondiale virtuale: con 63 punti, l’olandese di casa Mercedes (sì, suona decisamente strano scriverlo) tenta già una prima fuga sul primo degli inseguitori Lukas Blakeley, di Aston Martin Racing, staccato di 14 punti.

LE GARE Proprio l’inglese Blakeley è stato però il primo leader della classifica per essersi imposto nel round di apertura in Bahrain, seguito da Nicolas Longuet (Alpine) e Alvaro Carreton (Williams). Opmeer ha invece chiuso “soltanto” al quarto posto la prima tappa, prima di iniziare a imporre la propria legge già nel successivo GP di Cina, precedendo sul traguardo Fabrizio Donoso (Alpine) e Marcel Kiefer (Red Bull). In Austria è arrivata poi la seconda affermazione del campione in carica, in grado di tagliare il traguardo davanti al grande rivale Frederik Rasmussen (Red Bull) e a Bari Boroumand (McLaren). Poche soddisfazioni per i colori Ferrari: David Tonizza e Brendon Leigh hanno infatti raccolto solo 24 punti, 12 a testa. L’inglese, vincitore delle edizioni 2017 e 2018, ha raccolto un dodicesimo, un sesto e un ottavo posto, mentre il giovane di Viterbo, iridato 2019, ha all’attivo un nono, un quattordicesimo e un quinto piazzamento. Il mondiale Esports torna virtualmente in pista il 27 e 28 ottobre, per i GP di Silverstone, Monza e Spa (qui la line-up e il calendario completo).

F1 ESPORTS SERIES PRO CHAMPIONSHIP 2021, LA CLASSIFICA PILOTI DOPO 3 GARE

Pos Pilota Team Punti 1 Jarno Opmeer Mercedes-Amg Petronas Esports 63 2 Lucas Blakeley Aston Martin Cognizant Esports 49 3 Bari Boroumand McLaren Shadow 33 4 Frederik Rasmussen Red Bull Racing Esports 24 5 Alvaro Carreton Williams Esports 23 6 Nicolas Longuet Alpine Esports Team 20 7 Fabrizio Donoso Alpine Esports Team 19 8 Marcel Kiefer Red Bull Racing Esports 19 9 Daniel Moreno Mercedes-Amg Petronas Esports 15 10 David Tonizza FDA Esports Team 12 11 Brendon Leigh FDA Esports Team 12 12 Daniele Haddad Aston Martin Cognizant Esports 6 13 Simon Weigang Alfa Romeo Racing ORLEN F1 Esports 6 14 Michael Romanidis Williams Esports 2 15 Filip Presnajder Alfa Romeo Racing ORLEN F1 Esports 1 16 Matthijs van Erven Uralkali Haas F1 Team Esports 0 17 Sebastian Job Scuderia AlphaTauri Esports 0 18 Daniel Bereznay McLaren Shadow 0 19 Josh Idowu McLaren Shadow 0 20 Alessio Di Capua Williams Esports 0 21 Cedric Thomé Uralkali Haas F1 Team Esports 0 22 Joni Tormala Scuderia AlphaTauri Esports 0 23 Patrik Sipos Alpine Esports Team 0 24 Thijmen Schutte Alfa Romeo Racing ORLEN F1 Esports 0

F1 ESPORTS SERIES PRO CHAMPIONSHIP 2021, LA CLASSIFICA TEAM DOPO 3 GARE

Pos Team Punti 1 Mercedes-Amg Petronas Esports 78 2 Aston Martin Cognizant Esports 55 3 Red Bull Racing Esports 43 4 Alpine Esports Team 39 5 McLaren Shadow 33 6 Williams Esports 25 7 FDA Esports Team 24 8 Alfa Romeo Racing ORLEN F1 Esports 7 9 Uralkali Haas F1 Team Esports 0 10 Scuderia AlphaTauri Esports 0

Pubblicato da Salvo Sardina, 15/10/2021