Mansell AI: il coach virtuale per iRacing, Assetto Corsa Competizione o F124

Nell'era in cui incominciamo a esplorare le potenzialità dell'intelligenza artificiale, c'è chi ha provato a sfruttare questa nuova tecnologia per creare un istruttore di guida racing virtuale, che ti segue passo passo e ti aiuta a migliorare i tempi sul giro. Si chiama Mansell AI, e per ora supporta i titoli per pc iRacing, Assetto Corsa Competizione e F124, ma uno dei fondatori dell'azienda, che è un vero pilota da corsa e che davvero fa da coach ai piloti che vogliono migliorare, lo sta applicando anche nella realtà: qui sotto il video dei test nel mondo virtuale e nel mondo reale, sulla pista di Donington Park alla guida di una Porsche Cayman.

VEDI ANCHE

NIGEL NON C'ENTRA Il nome Mansell AI non è un omaggio al mitico Nigel, il pilota di F1 noto con il soprannome di Leone d'Inghilterra, ma di Scott Mansell: altro pilota inglese, classe '85, divenuto YouTuber e titolare del canale Driver61. Scott Mansell è anche fondatore di Trophy.AI, la piattaforma dove si trova Mansell AI. Il coach virtuale inizia il percorso analizzando il tuo stile di guida e poi, come spiega Scott, inizia a darti i consigli giusti per abbassare il tempo sul giro. Aspetti chiave dello sviluppo dell'AI sono stati insegnargli a dare la giusta priorità ai consigli da dare e la giusta puntualità nel fornirli al guidatore, in modo che arrivino nel momento più opportuno perché siano recepiti: non quando potrebbero tramutarsi in una distrazione.

QUANTO COSTA Altro elemento rilevante di Mansel AI è la capacità di dialogare con l'allievo: non è solo una voce registrata che dà buoni consigli, ma un bot interattivo che capisce le domande e risponde di conseguenza, attraverso l'interazione vocale. La scommessa di Scott Mansell è che l'intelligenza artificiale possa diventare il coach dei futuri campioni di F1: obiettivo ambizioso e forse lontano, ma la tecnologia delle intelligenze artificiali è solo all'inizio e le applicazioni tutte da sperimentare. Se vuoi essere tra i primi a provare Mansel AI, collegati al sito Trophy.AI e segui le istruzioni, ma dopo una settimana di prova gratuita i prezzi, te lo dico, potrebbero essere più alti di quanto ti aspetti: l'abbonamento completo costa circa 81 euro al mese.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 07/12/2024