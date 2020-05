GLAMOUR VIRTUALE Sarà l’unico Gp di Monte Carlo che vedremo in questo maledetto 2020. E, ovviamente, sarà corso “solo” sul gioco F1 2019 della Codemasters. La pandemia ci ha portato via il glamour e la danza millimetrica tra tombini e muretti, elementi caratteristici del weekend del Principato, ma ci ha regalato la consolazione dei VirtualGP che stanno appassionando i tifosi orfani delle gare reali. Domenica prossima sarà dunque la volta della tappa virtuale a Monaco, che vedrà un bel parterre di piloti, sportivi e personaggi del mondo dello spettacolo sfidarsi ad armi pari tra le terribili stradine monegasche.

RECORD DI PILOTI F1 Partiamo proprio dai piloti di Formula 1, perché lo schieramento non è mai stato così nutrito. I sei ragazzini terribili che ci hanno tenuto compagnia nella fase del lockdown – Charles Leclerc, Alexander Albon, Lando Norris, George Russell, Antonio Giovinazzi e Nicholas Latifi – saranno infatti accompagnati da altri due colleghi portando a otto il computo di piloti ufficiali al volante della versione a 64-bit delle proprie monoposto reali. La Renault schiererà infatti Esteban Ocon, mentre in Mercedes ci sarà il debutto assoluto del vice-campione del mondo in carica, Valtteri Bottas. In pista avremo anche Vitantonio Liuzzi (Alpha Tauri), Louis Deletraz e Pietro Fittipaldi (Haas), Esteban Gutierrez (Mercedes), David Schumacher (Racing Point), Arthur Leclerc (Ferrari) e Nicolas Prost (Renault per il figlio di Alain).

STAR INTERNAZIONALI Non mancheranno però neppure le grandi star del mondo dello sport e dello spettacolo. Confermatissimo, su Alfa Romeo Racing, il portiere del Real Madrid, Thibaut Courtois, che stavolta sarà affiancato (su McLaren) dal bomber dell’Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang. La Red Bull scenderà in pista con il surfista Kai Lenny, con il pilota-youtuber Luca Salvadori su Alpha Tauri. Occhi puntati anche sulla Racing Point che, oltre al figlio di Ralf Schumacher, schiererà la star portoricana del reggaeton, Luis Fonsi (noto per la hit mondiale Despacito). La gara si svolgerà su una distanza di 39 giri e andrà in onda sul canale YouTube della Formula 1 ma anche su Sky Sport F1 HD (canale 207) alle 19.00. Come sempre, sarà anticipata dalla gara dei piloti di Formula 2 (alle 17.00) e dall’esibizione dei professionisti del simracing (alle 18.00).

VIRTUAL GP MONACO, LINE-UP PILOTI