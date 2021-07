IL TORNEO TRA GIORNALISTI Si è conclusa ieri, con la quarta e ultima tappa di scena al Nurburgring, il Bmw Sim Media Challenge 2021. Il torneo virtuale tra le testate giornalistiche del settore automotive che si disputa su Assetto Corsa Competizione, è giunto alla sua seconda edizione dopo la stagione inaugurale in pieno lockdown. Una sfida appassionante e ricca di novità sia sul piano del format di gara (doppia manche con inversione di griglia) che su quello dell’auto utilizzata: la Bmw M6 GT3 ha infatti lasciato spazio alla grande protagonista del campionato, la Bmw M4 GT4, fiore all’occhiello dell’apprezzato DLC “GT4 Pack” del simulatore italiano.

VINCE GAZZETTA Nonostante le tante innovazioni, alla fine a trionfare è stata ancora La Gazzetta Dello Sport, scesa in pista con i due simdriver Corrado Ciriello e Marco Muré. Anche grazie al nuovo format di gara, non c’è stato però il dominio assoluto della passata edizione, con la Squadra Corse della Rosea che si è imposta per soli tre punti sul Team Sky. Terza posizione in classifica per Motorsport.com Italia, che chiude a quota 115 punti, a -22 dalla vetta.

E MOTORBOX? Campionato agrodolce per il simdriver Alessandro Puoti e il giornalista Salvo Sardina, che hanno difeso i colori di MotorBox, ai nastri di partenza con l’obiettivo di difendere il terzo posto conquistato nel 2020. Un risultato mancato per un nulla, considerando che la M4 GT4 con la nostra livrea bianca, arancione e blu è più volte salita sul podio (due terzi e due secondi posti su otto gare) centrando anche un giro veloce e una pole position. Alla fine, però, sono stati raccolti “solo” 108 punti, sette in meno di quelli necessari per confermarci nei primi tre posti. Una medaglia di legno che ci spinge a migliorare per la prossima edizione del torneo che incoronerà la testata giornalistica più veloce d’Italia. Chiudono la classifica Infomotori (95 punti), Auto (83), Corriere della Sera (74) e Quattroruote (54).

BMW SIM MEDIA CHALLENGE 2021: LA CLASSIFICA FINALE