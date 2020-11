NON MI BASTA MAI Continua ad arricchirsi l’esperienza di gioco per gli appassionati di Assetto Corsa Competizione, il simulatore di guida di Kunos Simulazioni e 505 Games: dopo il GT4 Pack uscito a luglio, è disponibile da oggi l’espansione 2020 GT World Challenge Pack. Vediamo cosa contiene.

TORNA IMOLA L’aggiunta più rilevante, soprattutto per noi italiani, soprattutto quest’anno che la Formula 1 è tornata a correre a Imola, è il circuito Enzo e Dino Ferrari, ricreato in maniera impeccabile grazie alla tecnica del LaserScan. Oltre a questo, all’interno del DLC troviamo:

Ferrari 488 GT3 EVO 2020 e Mercedes-AMG GT3 EVO

2020 e Oltre sessanta nuove livree per le auto del gioco

per le auto del gioco Tutti i team e i piloti della stagione 2020 GT World Challeng e

e Il nuovo modello di pneumatico 2020 Pirelli ''DHE''

''DHE'' Il Balance of Performance (BoP) del GT World Challenge 2020

Per l’occasione, Assetto Corsa Competizione viene aggiornato alla versione 1.6, che introduce nuovi algoritmi per l’intelligenza artificiale degli avversari, miglioramenti alla fisica, piccole novità per l’interfaccia utente e un miglioramento generale delle performance del gioco.

DOVE COMPRARLO Il DLC 2020 GT World Challenge Pack è disponibile per la versione PC, e può essere acquistato su Steam al prezzo di 8,99 euro. Le versioni per PS4 e Xbox One arriveranno a gennaio 2021. La nuova espansione verrà anche aggiunta all’ACC Console Season Pass che contiene il GT4 Pack, il 2020 GT World Challenge Pack e il prossimo British GT Pack.