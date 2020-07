NOVITÀ Per molti è il simulatore definitivo, almeno per quanto riguarda le GT3. Da oggi, però, Assetto Corsa Competizione si candida a diventare il punto di riferimento per un’altra categoria a ruote coperte: Kunos Simulazioni e 505 Games hanno infatti appena pubblicato l’attesissimo DLC a pagamento che porta nelle nostre case anche le meno potenti – ma non per questo meno divertenti da guidare – auto della categoria GT4.

PRESTO SU CONSOLE Per il momento il nuovo GT4 Pack è disponibile soltanto per i possessori del fortunato titolo racing su Pc, ma gli sviluppatori hanno confermato che in autunno anche chi gioca su Playstation e Xbox potrà godere delle piccole e nuovissime creature appena sfornate dagli sviluppatori. Non si tratta ovviamente di auto di fantasia ma di macchine da gara realmente esistenti accompagnate da licenza e livree ufficiali. Il mod, che funziona solo in aggiunta al gioco principale, può essere comprato al prezzo di 19.99€ sullo store digitale di Steam.

LE AUTO Audi, Porsche, Bmw, Mercedes e non solo! Sono ben 11 i gioiellini che corrono nella categoria GT4 appena presentata. Si parte, in rigoroso ordine alfabetico, dalla Alpine A110, passando per l’Aston Martin Vantage, l’Audi R8 LMS, la Bmw M4, la Chevrolet Camaro, la Ginetta G55, la KTM X-Bow, la Maserati MC, la McLaren 570S, la Mercedes AMG e la Porsche 718 Cayman. Il GT4 Pack è il secondo DLC a pagamento dopo l’Intercontinental GT Pack pubblicato lo scorso inverno.