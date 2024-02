Registrare i suoni delle auto in Gran Turismo? Un vero delirio

Gli ingegneri del suono di Polyphony Digital hannmo recentemente svelato, in una conferenza, come hanno registrato i suoni delle auto per rendere realistica l'esperienza di guida in Gran Turismo 7. Il video che potete guardare qui sotto mostra il lavoro certosino: non solo per catturare ogni rumore nei vari contesti di gioco, ma anche per scegliere i migliori strumenti di registrazione, così da ottenere la massima fedeltà audio: microfoni, software e tecniche di ripresa.

UN PASSO INDIETRO Nel corso dei 25 anni di storia della serie Gran Turismo, gli ingegneri del suono di Polyphony Digital hanno effettuato registrazioni relative a oltre 1.700 veicoli. Naturalmente, i metodi di registrazione sono migliorati notevolmente durante questo periodo. All'inizio venivano utilizzati nastri audio digitali a 2 canali e 16 bit per catturare i suoni del motore e dello scarico. Ora i registratori hanno 8 canali e catturano a 24 bit una quantià di suoni nettamente superiore, per un'esperienza decisamente più ricca: i suoni del motore e dello scarico sono ancora centrali, ovviamente, ma ora sono diventati fondamentali anche i suoni dell'aspirazione, quelli attutiti che si sentono all'interno dell'abitacolo e degli pneumatici nelle varie condizioni di guida.

Pagani Huayra alla registrazione del sound per Gran Turismo 7

GOMME, L'ULTIMA FRONTIERA Quest'ultimo dettaglio è particolarmente degno di nota, perché proprio le gomme hanno richiesto un lavoro incredibilmente articolato. Per portarlo a termine, gli ingegneri del suono di Polyphony Digital hanno lavorato a stretto contatto con alcuni produttori di pneumatici, effettuando registrazioni in varie piste di prova in Giappone, America e Scandinavia, così da poter distinguere il rotolamento degli pneumatici su varie superfici, tra cui asfalto asciutto, ghiaia, terra, strade bagnate e innevate. E questo per vari livelli di sforzo della gomma: dalla guida in aderenza a bassi e alti carichi, fino al drift. Questo tipo di test ha anche permesso di catturare il rumore preciso delle gomme che esplodono per eccessiva usura. Ci avevate fatto caso?

Ferrari 488 Challenge EVO alla registrazione del sound per Gran Turismo 7

POI TOCCA AL SOFTWARE Per il titolo Gran Turismo Sport, il team ha testato oltre 50 tipi diversi di microfoni prima di decidere quale funzionasse meglio. E alla fine la scelta non è stata univoca. Infatti è stato selezionato un microfono per il suono dell'aspirazione, un altro per il motore e tre diversi microfoni per il sound dello scarico. Ma una volta acquisite le registrazioni, segue un lavoro non meno impegnativo per valorizzarle attraverso sofisticati software per computer. Ed è grazie a questi ultimi - in particolare tramite il cosiddetto Advanced Engine Sound Synthesizer (AES) - che è stato possibile creare suoni dedicati anche per i veicoli che esistono nel gioco ma non ancora nella realtà. Il tutto, naturalmente, con audio 3D surround, nel caso di Gran Turismo 7: con suoni che provengono da quattro direzioni diverse per un'esperienza ancora più immersiva.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 10/02/2024