Ferrari 499P vs Porsche 917/30: la sfida virtuale a Le Mans. Il video è da vedere

Mettere a confronto la Ferrari 499P Hypercar contro la Porsche 917/30 Spyder Can-Am sulla pista di LeMans privata delle chicane? Certe sfide sarebbero quasi impossibili da organizzare nella realtà.

In casi come questo può venirci in aiuto una gara virtuale: anche se la simulazione offre qualche margine d'errore, il video che si può ottenere con un confronto nel Simracing è assolutamente interessante da vedere e commentare.

Ferrari 499P vs Porsche 917/30 Spyderla sfida virtuale

Come riassunto nel video, il duello tra hypercar e storiche vede di fronte tecnologia contro leggerezza, efficienza aerodinamica contro forza bruta. I dati parlano chiaro:

Ferrari 499P Porsche 917/30 Spyder Potenza 680 CV 1.600 CV Peso 1.030 kg 800 kg Velocità 350 km/h 400 km/h Trazione Integrale Posteriore Motore V6 2,9 litri biturbo ibrido 12 cilindri boxer, 5,4 litri turbo

Sembra impossibile che con 1.000 CV di differenza e pure due quintali di vantaggio per l'auto più potente possa esserci gara tra le due, e invece...

Come detto in apertura, la simulazione non è priva di approssimazioni ed errori. Come possiamo essere sicuri, ad esempio, che il modello matematico rispecchi esattamente il comportamento delle gomme reali, separate da 50 anni di sviluppo?

E il gap in termini di efficienza aerodinamica, sarà stato riprodotto fedelmente? Che cosa sarebbe successo, poi, se la gara fosse stata di 24 ore invece che di un solo giro?

Voglio la rivincita!

L'autore del video, che ho contattato, spiega di aver ottenuto la simulazione tramite 2 mod del software Assetto Corsa, studiate per rispecchiare le prestazioni vere dei due veicoli utilizzando dati e telemetria provenienti dalla vita reale.

L'animazione dovrebbe dunque essere accurata ed è davvero impressionante da vedere dove l'auto moderna si rivela più veloce della vecchia. Tu quale delle due preferiresti provare, se te ne fosse concessa una sola?

Ferrari 499P vs Porsche 917/30 Spyder a LeMans senza chicane

Quali sono le differenze tra Ferrari 499P e Porsche 917/30?

La Ferrari 499P ha 680 CV, trazione integrale e un motore V6 ibrido, mentre la Porsche 917/30 eroga 1.600 CV con trazione posteriore e motore boxer da 12 cilindri.

Qual è stata la pista scelta per la sfida Ferrari vs Porsche?

La simulazione si è svolta sul circuito di Le Mans privo delle chicane, per sfruttare al massimo le velocità di punta.

Il confronto tra Ferrari 499P e Porsche 917 è reale?

No, si tratta di una simulazione realizzata con il software di simracing Assetto Corsa: modificato con dati reali per replicare fedelmente le performance delle due auto.

Dove posso vedere il video della sfida tra Ferrari e Porsche?

Il video completo è disponibile su YouTube e incorporato direttamente nell’articolo.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 01/06/2025