JDM: Japanese Drift Master, trailer e gameplay del nuovo videogioco di drifting "open world"

Tra sim racing e arcade si inserisce il nuovo JDM: Japanese Drift Master, un nuovo videogioco con mappa open world ambientato nel mondo del drifting.

La mappa open world di JDM: Japanese Drift Master

Il protagonista del gioco è Touma, un giovane pilota polacco che si trasferisce in Giappone dopo un lutto personale, deciso a diventare un drifter professionista. La campagna single-player include oltre 40 eventi narrativi, con elementi in stile manga per raccontare la sua storia.

Il gioco si snoda tra le strade di montagna del Giappone, con ambientazioni fortemente ispirate a icone della cultura pop come i fumetti (manga) Initial D e Akira o il film Tokyo Drift.

Ambientazioni reali e riferimenti al mondo touge

JDM Japanese Drift Master offre una mappa esplorabile da oltre 250 km, con strade di montagna in stile touge e ambientazioni ispirate a luoghi iconici giapponesi, tra cui:

Monte Akina

Castello di Himeji

Tatara Bridge

Daikoku Parking Area

Un'esperienza che fonde l’adrenalina delle corse con un viaggio tra i simboli della cultura giapponese.

I paesaggi giapponesi di JDM: Japanese Drift Master

Il parco auto comprende 27 vetture giapponesi ufficialmente licenziate da marchi come Honda, Nissan, Mazda e Subaru.

Non mancano (come potrebbero?) nomi mitici anche per il pubblico occidentale, come Subaru Impreza STI, Nissan Skyline e 350Z, Mazda RX7, Honda S2000 e Mazda MX-5 Miata.

Ogni veicolo è completamente personalizzabile:

Design e livree

Assetto e sospensioni

Motore, trasmissione e frenata

Se la tua auto preferita non è presente, puoi suggerirla agli sviluppatori attraverso un apposito form online.

JDM: Japanese Drift Master include due approcci alla guida: Arcade e Simcade. Il primo è ideale per chi cerca divertimento immediato e derapate semplici, mentre il secondo punta a offrire una fisica più realistica, pensata per chi utilizza volanti da sim racing.

Le modalità influenzano la gestione di aderenza e drift, rendendo il gioco accessibile a un pubblico ampio ma anche sfidante per i più esperti.

Confronto tra modalità Arcade e Simcade in JDM: Japanese Drift Master

Modalità Arcade Modalità Simcade Livello di realismo Basso – guida semplificata e permissiva Medio – simulazione semplificata ma più fedele alla realtà Adatta a Principianti, casual gamer, chi gioca con il controller Sim racer, utenti esperti, chi usa un volante Gestione del drift Facile da innescare e mantenere Più tecnica, richiede precisione Gestione dell’aderenza Più difficile guidare ''pulito'' Miglior controllo nei tratti a elevata aderenza Controlli Reattivi, con sterzo semplificato Più realistici, adatti a periferiche di guida Esperienza generale Divertente, spettacolare, immediata Più immersiva e sfidante Target di riferimento Fan di anime e drift cinematografico Appassionati di guida realistica e di simulazione touge

Quale modalità scegliere?

Se sei un giocatore alle prime armi , o vuoi semplicemente divertirti senza preoccuparti troppo del realismo, la modalità Arcade è perfetta per te.

Se cerchi una sfida più tecnica, o giochi con volante e pedaliera, la modalità Simcade offre un’esperienza più coinvolgente e fedele alla guida reale (ma sempre semplificata: per imparare come si fa nella realtà, vai da chi te lo insegna in modo professionale).

JDM: Japanese Drift Master è già disponibile per PC e Xbox su Steam, GOG ed Epic Games Store al prezzo di 34,99 euro, con uno sconto del 15% nelle prime due settimane dal lancio.

In JDM: Japanese Drift Master guidare di traverso è più o meno facile secondo la modalità di gioco

Che tipo di gioco è JDM: Japanese Drift Master?

È un simulatore di guida open world focalizzato sul drifting, ambientato in Giappone, con veicoli JDM personalizzabili e due modalità di guida: arcade e simcade.

È simile a Initial D?

Sì, il gioco è ispirato allo stile touge e alla cultura JDM resa famosa dal fumetto (manga) Initial D, con ambientazioni e auto fedelmente ricostruite.

Quanti veicoli sono disponibili?

Il gioco include 27 auto giapponesi con licenze ufficiali e possibilità di elaborarle con estese opzioni di tuning.

Posso usare un volante per giocare?

Sì, la modalità simcade è ottimizzata per l’utilizzo con volante da sim racing.

Quanto costa e dove si acquista?

Costa 34,99 euro ed è disponibile su Steam, GOG e Epic Games Store.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 31/05/2025