Aston Martin firma AMR-C01-R, un simulatore di guida in serie limitata

Per i fan dei racing game che non badano a spese arriva Aston Martin AMR-C01-R, il simulatore di guida da oltre 70.000 euro

Aston Martin, in collaborazione con Curv Racing Simulators, presenta l'AMR-C01-R, evoluzione del prestigioso simulatore AMR-C01 lanciato nel 2020. Con soli 50 esemplari prodotti, il nuovo modello offre ergonomia migliorata, hardware di ultima generazione e un'esperienza di guida ancora più coinvolgente.

Aston Martin AMR-C01-R, vista 3/4 posteriore

L'AMR-C01-R mantiene il monoscocca interamente in fibra di carbonio e la griglia frontale ispirata al design Aston Martin Racing del modello precedente.

La principale novità è la posizione di guida aggiornata, derivata dall'Aston Martin Valkyrie, che garantisce maggiore comfort e adattabilità, soprattutto per i piloti più alti.

Design funzionale e a prova di futuro

Il nuovo chassis del PC integrato non solo migliora l'efficienza del raffreddamento, ma facilita anche eventuali aggiornamenti futuri, rendendo l'AMR-C01-R un investimento a lungo termine per gli appassionati di sim racing.

Aston Martin AMR-C01-R, la scocca è in fibra di carbonio e il pc è incorporato

Un display immersivo

Il nuovo simulatore integra un monitor curvo G95C da 49 pollici con una curvatura 1000R, che offre un campo visivo più ampio e realistico.

Il refresh rate è stato portato a 240Hz (rispetto ai precedenti 120Hz), con un tempo di risposta ridotto a 1ms per immagini nitide e fluide (4 ms sul modello precedente). La tecnologia HDR10+ Gaming migliora ulteriormente la profondità dei colori e il contrasto.

Scheda grafica e processore: il cuore del simulatore

L'AMR-C01-R introduce una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 5090, che aumenta la reattività e la fedeltà delle immagini per un'esperienza di guida più realistica.

Il processore Intel di 14a generazione, supportato da 32GB di memoria DDR5 e un SSD M.2 da 2TB (raddoppiati rispetto a prima), assicura prestazioni elevate e ampio spazio di archiviazione per una vasta libreria di giochi.

Aston Martin AMR-C01-R, il retro del maxi schermo da 49''

Prodotto in Gran Bretagna, l'Aston Martin AMR-C01-R è disponibile in edizione limitata a 50 unità. Il prezzo di partenza è di £58.750, ossia più di 70.000 euro IVA esclusa.

Le prime consegne sono previste per aprile 2025. Per maggiori informazioni o per prenotarne uno, visita www.curvrs.com.

Aston Martin AMR-C01-R, il volante

Quali sono le principali novità rispetto al modello precedente?

L’AMR-C01-R ha una nuova posizione di guida ispirata alla Valkyrie, una scheda grafica NVIDIA RTX 5090 e un display curvo con refresh rate a 240Hz.

Qual è il prezzo dell'Aston Martin AMR-C01-R?

Il prezzo dell’Aston Martin AMR-C01-R parte da £58.750, ossia oltre 70.000 euro IVA esclusa.

Quando saranno disponibili le prime consegne?

Le prime unità saranno consegnate a partire da aprile 2025.

Quanti esemplari dell'AMR-C01-R verranno prodotti?

La produzione è limitata a soli 50 esemplari.

Dove posso acquistare l'AMR-C01-R?

Il simulatore è disponibile per l'ordine tramite il sito ufficiale www.curvrs.com.

Ancora più esclusivo del simulatore Aston Martin è quello della Pagani Huayra R: 33 esemplari. Ma l'AMR-C01-R sarà davvero la miglior postazione per il Sim Racing sul mercato? Scopri chi fa i migliori simulatori di guida secondo Porsche.

Se poi, oltre all'hardware, vuoi migliorare anche le qualità del guidatore, prova Manssel AI, il coach virtuale per Assetto Corsa Competizione.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 29/03/2025